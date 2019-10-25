日電貿看MLCC仍有急單 未來考量併購他廠

日電貿鎖定5G和人工智慧等高毛利率產業，深耕東協市場，未來不排除併購其他通路商。圖為日電貿總經理于耀國。中央社記者鍾榮峰攝 108年10月25日

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）被動元件代理商日電貿指出，目前MLCC仍有急單，對於未來市況看法中立。公司鎖定5G和人工智慧等高毛利產業，深耕東協市場，未來考量併購其他通路商。

日電貿今天下午受邀參加國票證券舉辦法人說明會。展望明年景氣，日電貿總經理于耀國指出，目前看來明年景氣未明，經濟成長率恐下修，從客戶感受到景氣雖然預期不會太差，但是明年上半年訂單能見度不高。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市況，于耀國指出，最近MLCC急單拉貨狀況仍不錯，但沒有把握急單狀況會延續多久，目前MLCC市場趨於寡占、製造商家數減少，不同應用區隔愈來越清楚。例如日本廠商朝向高容小型化發展，台廠布局中低容產品，產能控制在合理範圍，市場相對穩定。

于耀國說明，急單主因貿易戰讓客戶需求往前挪移，部分拉貨提前，不過對於未來市況看法中立、相對審慎看待。目前日電貿MLCC庫存水位大約在1.7到2.5個月之間，正常備貨。整體來看，目前被動元件市場需求略大於供給，但沒有去年供不應求的現象，需求維持正常。

展望公司應用布局，于耀國指出，持續深耕高毛利率產業，鎖定醫療、車用、機器人、5G、人工智慧、工業4.0等領域，明年可期待5G應用，下半年靜待車用復甦。

在東南亞布局，于耀國表示，日電貿加速南向政策，持續深耕東協市場，已經在越南、印尼、泰國運作業務，未來在菲律賓、馬來西亞等地擬設立據點，因應客戶需求。

法人指出，目前東南亞市場占日電貿整體業績比重約5%，預估明年占比約5%到10%。

公司也增加代理線，目前已經代理的電容品涵蓋率達95%，在許多項目位居全球前三大供應商。

對於未來是否併購，于耀國表示會持續併購策略，優先考量台灣被動元件通路商，朝多元發展經營，也不排除與通路相關的IC設計業者。

日電貿自結9月合併營收新台幣7.65億元，較去年同期9.48億元減少19.3%，累計今年前9月自結合併營收66.58億元，較去年同期85.56億元下滑22.18%。

日電貿主要代理電解電容、固態電容、開關、電流感應器、積層陶瓷電容（MLCC）、薄膜電容等產品，代理產品涵蓋佳美工（Nippon Chemi-Con）、松下電器（Matsushita Electronic）、Hitachi 、Alps、Fujitsu、三星（Samsung Electro-Mechanics）、AVX/Kyocera、Genesys、TDK（Epcos）、Kemet、UWA、AKM（AKE）、Sentelic、新唐、盛群、億光等。

法人指出，代理三星MLCC產品占日電貿整體業績比重約3成。

從產品分布來看，陶瓷電容（MLCC）占比約42.9%，電解電容占比約16%，固態電容占比約11.1%，半導體IC占比約15.01%，LED發光二極體占比約4.9%。（編輯：黃國倫）1081025