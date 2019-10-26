中鋼集團婚禮 翁朝棟：幸福企業不是自己講

（中央社記者江明晏台北26日電）中鋼集團今天舉行集團結婚活動，董事長翁朝棟替128對新人擔任證婚人，他致詞時表示，幸福企業不是自己嘴巴講，而是要讓員工真正感受到，中鋼努力為員工打造福利優渥的企業，也歡迎大家加入中鋼大家庭。

中鋼集團今天於衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場，舉辦今年度高雄場集團結婚典禮，翁朝棟、中鋼總經理王錫欽、執行副總經理黃建智與中鋼工會理事長陳春生等人一同參與盛會為全體新人祝福。

為了給新人們驚喜，今年集團結婚規劃在會場上播放新人所屬主管們及單位同仁一起特別錄製的祝福影片，期盼新人們婚姻美滿。

翁朝棟表示，今年中鋼工會與資方簽訂第5次團體協約中，員工婚假從8天增至9天，產檢假自5天增至6天，皆分別優於其他企業，強化員工福祉，留住人才為中鋼持續效力。

他強調，中鋼是非常重視員工的企業，每年不僅舉辦集團結婚，也會替退休員工舉辦茶會，有退休員工甚至提到，能加入中鋼真的很幸福，「其實，幸福企業不能公司自己講，要由員工甚至外頭人來說，才是真正的幸福企業」。

今年活動別出心裁，中鋼規劃在婚禮開場時加入音樂劇舞者，將婚禮現場轉為大型歌舞劇會場，緊接著128對新人進場，最後壓軸的則是1對新人乘坐夢幻十足的電動南瓜車。（編輯：楊玫寧）1081026