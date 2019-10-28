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韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

最新更新：2019/10/28 11:01

（中央社記者潘智義台北28日電）南韓面板廠樂金顯示器（LGD）第3季大虧新台幣124.9億元，台灣面板廠虧損是否擴大，在即將舉行的法說會便可見真章。友達、群創今天盤中股價持平。

截至10時50分，友達多在平盤8.25元附近游走，群創也在平盤6.95元之上徘徊，宸鴻最高來到63.5元，小漲1.6%。業成來到115元，上漲1.32%。中光電則在平盤37.9元之下震盪。

面板背光模組廠中光電將在明天舉行法人說明會，後天友達舉行法說，群創也將在近期公布第3季財報，觸控面板廠宸鴻將在11月法說。

法人表示，雖然透過減產可讓價格跌深的面板有機會止跌，但友達、群創上半年虧損，下半年是否能力挽狂瀾，突破陸廠低價競爭的壓力仍是未知數。

法人指出，蘋果觸控面板供應商宸鴻、業成雖有iPad觸控模組訂單回流，但少了iPhone3D壓力感測模組貼合業務，僅保有液晶顯示器（LCD）版iPhone觸控面板模組貼合業務，對業績的影響有待觀察。

另外，宸鴻也先針對中國大陸客戶，鎖定奈米銀觸控產品市場，先從大尺寸產品著手，再往中小尺寸發展；業成則是把握超音波屏下指紋辨識技術的優勢，除已出貨給三星手機，並在中國大陸市場找商機，若未來蘋果採用這項技術，還會有新商機。（編輯：鄭雪文）1081028

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