食品股強勢 台股收復11300點

（中央社記者張建中台北28日電）台股今天狹幅震盪整理，指數高低差距僅45.59點，終場收漲18.9點，收復11300點關卡。食品類股表現最強，類股指數漲幅約0.87%。

加權指數今天收在11315.02點，漲18.9點，漲幅0.17%，成交值新台幣1126.21億元。

傳統產業股漲跌互見，統一在外資連日買超下，股價收在75.2元，漲1.48%，泰山也有不錯表現，收漲1.68%，帶動食品類股指數漲0.87%，表現最強。

台玻、冠軍與中釉股價同步下挫逾1%，影響玻璃類股指數跌1.08%，表現最弱。

電子股也呈漲跌互見，台積電美國存託憑證（ADR）上週五收在51.13美元，改寫歷史新高，激勵台積電今天股價收在新台幣294.5元，漲1元。

同為蘋果（Apple）供應商的股王大立光與鴻海股價表現則相對疲弱，鴻海股價收在80.1元，小跌0.1元；大立光收在4330元，跌20元。

砷化鎵廠穩懋第3季獲利創新高，外資紛紛上修目標價，激勵股價大漲28.5元。受惠中共高層定調發展區塊鏈技術題材，顯示卡廠撼訊股價更是強攻漲停。整體電子類股指數漲0.31%。

分析師王兆立表示，台股短期將以個股表現為主，蘋果財報與聯邦準備理事會（Fed）利率決策料將牽動台股後續表現，為市場關注焦點。（編輯：鄭雪文）1081028