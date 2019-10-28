竹科消防業務 明年全面移交新竹縣市

（中央社記者張建中新竹28日電）新竹科學園區消防業務明年1月1日起將全面回歸新竹縣市政府辦理，竹科管理局表示，損壞的消防栓將於今年12月底前完成修復。

為確保園區消防安全，依據消防法第3條、地方制度法第19條規定，竹科消防業務回歸地方新竹縣市政府辦理，新竹市政府今年1月1日起已承接新竹市轄範圍消防業務，新竹縣政府預計明年1月1日承接縣轄範圍消防業務。

新竹縣議員今天前往竹科管理局表達意見，除指出消防栓損壞情況嚴重，並希望補助經費及增加消防人力等。

竹科管理局表示，交接期間已對區內消防栓進行全面檢視，發現有部分消防栓開關有損壞情形，管理局管理的園區3期消防栓將盡速修復。

自來水公司管理的園區1、2期消防栓方面，竹科管理局指出，自來水公司已擬訂修繕計畫，預計今年底前全面修復。

至於經費補助部分，竹科管理局表示，因應新竹園區縣轄消防業務移轉，管理局提供消防安全、救災救護設備及人員裝備訓練的經費補助，以提升新竹縣消防人員救災能量。

消防人力增加部分，竹科管理局指出，新竹縣政府消防局正向中央爭取增加消防人力。竹科管理局強調，將持續與新竹縣市消防局及相關單位共同合作，使新竹科學園區消防業務完善移轉，確保園區消防安全。（編輯：黃國倫）1081028