財政部：雲端發票增開500元獎項40萬組
（中央社記者顧荃台北31日電）財政部長蘇建榮今天表示，財政部將多元兌獎服務節省的手續費新台幣1.4億元，從今年9月、10月起，增開雲端發票專屬獎項500元獎金共40萬組，以鼓勵民眾多使用雲端發票。
財政部上午在行政院會報告「統一發票兌獎多元服務措施實施成效」。
財政部報告指出，今年起推動統一發票兌獎多元服務措施，擴大實體通路兌獎據點至1萬3000多個，並新增網路兌獎APP，提供24小時兌領獎服務，至30日為止，APP下載已達134萬次；雲端發票開立張數也比去年同期成長34%，達12億3000萬張。
蘇建榮出席院會後記者會時表示，財政部並將多元兌獎服務節省的手續費1.4億元，從今年9月、10月起，增開雲端發票專屬獎項500元獎金共40萬組，以鼓勵民眾多使用雲端發票，預計將可增開到今年年底，明年再視兌獎狀況安排。
另外，財政部說，12月起，將政府舉辦的獎券中獎獎金免稅門檻，由現在的2000元提高為5000元，以統一發票四獎的4000元獎金為例，中獎人12月1日以後領獎，可節省800元所得稅，預估每年約有17萬人次可受益。
媒體詢問，彰檢日前發現有嫌犯開設空頭公司購買空白發票，3年騙走1500多萬元獎金，也曾有人盜用民眾上傳的中獎電子發票證明聯照片冒領獎金，高雄則有嫌犯藉社福團體名義詐領發票獎金，財政部是否對這些盜領、詐領有防範機制。
蘇建榮出席院會後記者會時表示，這3個事件都是不同的樣態、不同性質，過去防堵冒領或詐領，都是用人工篩選，但今年1月1號建置兌獎平台後，透過身分證號碼、財政部兌獎清冊以及相關資料等平台資訊化作業，就可以馬上清查出哪些是冒領的。
蘇建榮說，這次彰檢的案件，涉嫌冒領的7家人頭公司跟多位車手通通都被抓出來，以前人工作業要抓很困難，但有平台後很容易掌控，未來若有任何類似案件，不管用什麼方式冒領，透過兌獎平台很快就能了解狀況。兌獎平台也有預警、暫緩給獎和通報機制，更容易揪出不法分子，也可追查遭冒領的獎金去向，這是過去人工作業較難做到的。
行政院長蘇貞昌在院會中表示，統一發票是台灣特有的營業人與買受人保存與收執憑證，不同於世界其他國家單純的憑證功能，台灣的統一發票除了可做為銷售憑證的功能，每2個月1次的開獎、對獎，更是許多民眾相當期待的生活樂趣，也是可以順手做愛心，捐助社福團體的方式之一。
蘇貞昌說，讓民眾實現兌獎的小確幸更加方便，這跟要讓人民報稅超方便一樣，都是「人民的小事，是政府的大事」，政府有感施政的一環。請財政部及相關部會持續優化各項施政，多從民眾的角度思考，提供民眾更簡政輕稅的服務。（編輯：張均懋）1081031