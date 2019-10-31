財政部：雲端發票增開500元獎項40萬組

財政部中區國稅局與檢警聯手查獲不法集團開立大量小額統一發票詐領中獎獎金。對此，財政部長蘇建榮（圖）31日出席行政院會後記者會，向媒體說明防弊機制。中央社記者徐肇昌攝 108年10月31日

（中央社記者顧荃台北31日電）財政部長蘇建榮今天表示，財政部將多元兌獎服務節省的手續費新台幣1.4億元，從今年9月、10月起，增開雲端發票專屬獎項500元獎金共40萬組，以鼓勵民眾多使用雲端發票。

財政部上午在行政院會報告「統一發票兌獎多元服務措施實施成效」。

財政部報告指出，今年起推動統一發票兌獎多元服務措施，擴大實體通路兌獎據點至1萬3000多個，並新增網路兌獎APP，提供24小時兌領獎服務，至30日為止，APP下載已達134萬次；雲端發票開立張數也比去年同期成長34%，達12億3000萬張。

蘇建榮出席院會後記者會時表示，財政部並將多元兌獎服務節省的手續費1.4億元，從今年9月、10月起，增開雲端發票專屬獎項500元獎金共40萬組，以鼓勵民眾多使用雲端發票，預計將可增開到今年年底，明年再視兌獎狀況安排。

另外，財政部說，12月起，將政府舉辦的獎券中獎獎金免稅門檻，由現在的2000元提高為5000元，以統一發票四獎的4000元獎金為例，中獎人12月1日以後領獎，可節省800元所得稅，預估每年約有17萬人次可受益。

媒體詢問，彰檢日前發現有嫌犯開設空頭公司購買空白發票，3年騙走1500多萬元獎金，也曾有人盜用民眾上傳的中獎電子發票證明聯照片冒領獎金，高雄則有嫌犯藉社福團體名義詐領發票獎金，財政部是否對這些盜領、詐領有防範機制。

蘇建榮出席院會後記者會時表示，這3個事件都是不同的樣態、不同性質，過去防堵冒領或詐領，都是用人工篩選，但今年1月1號建置兌獎平台後，透過身分證號碼、財政部兌獎清冊以及相關資料等平台資訊化作業，就可以馬上清查出哪些是冒領的。

蘇建榮說，這次彰檢的案件，涉嫌冒領的7家人頭公司跟多位車手通通都被抓出來，以前人工作業要抓很困難，但有平台後很容易掌控，未來若有任何類似案件，不管用什麼方式冒領，透過兌獎平台很快就能了解狀況。兌獎平台也有預警、暫緩給獎和通報機制，更容易揪出不法分子，也可追查遭冒領的獎金去向，這是過去人工作業較難做到的。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，統一發票是台灣特有的營業人與買受人保存與收執憑證，不同於世界其他國家單純的憑證功能，台灣的統一發票除了可做為銷售憑證的功能，每2個月1次的開獎、對獎，更是許多民眾相當期待的生活樂趣，也是可以順手做愛心，捐助社福團體的方式之一。

蘇貞昌說，讓民眾實現兌獎的小確幸更加方便，這跟要讓人民報稅超方便一樣，都是「人民的小事，是政府的大事」，政府有感施政的一環。請財政部及相關部會持續優化各項施政，多從民眾的角度思考，提供民眾更簡政輕稅的服務。（編輯：張均懋）1081031