輔導中小企業轉型升級 蘇建榮：公股行庫支援

第一銀行1日在中科園區舉辦「公股銀行力挺中小企業發展系列講座」台中場，財政部長蘇建榮（右）與一銀董事長廖燦昌（左）出席與會。中央社記者郝雪卿攝 108年11月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）中小企業對台灣經濟發展非常重要，財政部長蘇建榮今天在一場講座中指出，中小企業正面臨轉型升級的挑戰，政府力挺中小企業，除由公股行庫提供融資，也將輔導穩健經營。

財政部號召公股銀行分區舉辦系列講座，為政府、中小企業及銀行間搭起橋梁，中區由第一銀行今天下午在中科園區舉辦「公股銀行力挺中小企業發展系列講座」，邀請經濟部工業局長呂正華闡述中小企業轉型升級，並由信保基金解說政府對中小企業的多項優惠政策與融資保證措施，提供中小企業建言。

蘇建榮表示，目前台灣中小企業戶數逾143萬家，創造890萬個工作機會，占全國就業人數78.44%，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌也相當重視中小企業發展與創新。

蘇建榮進一步指出，近來美中貿易戰造成經濟環境變遷，如何因應轉型及數位經濟時代，對中小企業是很大的挑戰。

他強調，過去中小企業主是一個皮箱全世界跑，但現在許多企業主碰到接班問題，政府也體認到中小企業面臨的問題，因此邀集公股行庫提供相關資源，還請來輔導單位、青創單位，透過集結大家力量給予中小企業融資，更協助穩健經營及順利轉型升級。

第一銀行董事長廖燦昌表示，今年適逢一銀成立120週年，作為台灣歷史最悠久的銀行，見證經濟發展和社會變遷，未來也將繼續支持中小企業升級轉型。（編輯：洪學廣）1081101