更多編輯台推薦新聞：
山難救援外還有特殊工作 嘉明湖步道山屋管理員「屎」命必達
地方

山難救援外還有特殊工作 嘉明湖步道山屋管理員「屎」命必達

川普批紐約州長市長對他太糟 永久住所改佛州
國際

川普批紐約州長市長對他太糟 永久住所改佛州

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

輔導中小企業轉型升級 蘇建榮：公股行庫支援

最新更新：2019/11/01 18:56
第一銀行1日在中科園區舉辦「公股銀行力挺中小企業發展系列講座」台中場，財政部長蘇建榮（右）與一銀董事長廖燦昌（左）出席與會。中央社記者郝雪卿攝　108年11月1日
第一銀行1日在中科園區舉辦「公股銀行力挺中小企業發展系列講座」台中場，財政部長蘇建榮（右）與一銀董事長廖燦昌（左）出席與會。中央社記者郝雪卿攝　108年11月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）中小企業對台灣經濟發展非常重要，財政部長蘇建榮今天在一場講座中指出，中小企業正面臨轉型升級的挑戰，政府力挺中小企業，除由公股行庫提供融資，也將輔導穩健經營。

財政部號召公股銀行分區舉辦系列講座，為政府、中小企業及銀行間搭起橋梁，中區由第一銀行今天下午在中科園區舉辦「公股銀行力挺中小企業發展系列講座」，邀請經濟部工業局長呂正華闡述中小企業轉型升級，並由信保基金解說政府對中小企業的多項優惠政策與融資保證措施，提供中小企業建言。

蘇建榮表示，目前台灣中小企業戶數逾143萬家，創造890萬個工作機會，占全國就業人數78.44%，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌也相當重視中小企業發展與創新。

蘇建榮進一步指出，近來美中貿易戰造成經濟環境變遷，如何因應轉型及數位經濟時代，對中小企業是很大的挑戰。

他強調，過去中小企業主是一個皮箱全世界跑，但現在許多企業主碰到接班問題，政府也體認到中小企業面臨的問題，因此邀集公股行庫提供相關資源，還請來輔導單位、青創單位，透過集結大家力量給予中小企業融資，更協助穩健經營及順利轉型升級。

第一銀行董事長廖燦昌表示，今年適逢一銀成立120週年，作為台灣歷史最悠久的銀行，見證經濟發展和社會變遷，未來也將繼續支持中小企業升級轉型。（編輯：洪學廣）1081101

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報