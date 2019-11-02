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張忠謀退休後重返台積電
台積電運動會2日在新竹縣立體育場登場，由董事長劉德音主持。有別於2018年的是，台積電請來創辦人張忠謀與太太張淑芬擔任神秘嘉賓，這是張忠謀退休後首度回到台積電參加運動會。
張忠謀退休後重返台積電
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張忠謀退休後重返台積電1/4

張忠謀提醒保持3大競爭優勢 因應地緣政治風險

最新更新：2019/11/02 17:40

（中央社記者張建中新竹2日電）台積電今天舉辦一年一度運動會，創辦人張忠謀與夫人張淑芬出席是最大亮點，他除恭喜台積電成功，也提醒台積電保持技術領先等3大競爭優勢，因應地緣政治的風險。

台積電在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長劉德音除肯定員工們的努力與付出，表示今年營收能夠逆勢成長，成績算是突出，還預期2020年將會是大成長的一年，並依往例送出紅包，總額約新台幣4.68億元。

劉德音發給台灣3.9萬名員工每人1.2萬元的禮物，贏得台積電員工們熱烈歡呼，張忠謀退休後首度與張淑芬出席運動會更是今天全場的焦點，「創辦人我愛你」的歡呼聲不斷，台積電員工們爭相拿出手機拍照。

張忠謀也感性回應，「我也愛你們」，他說，今天與張淑芬一到會場就受到員工們熱烈歡迎，感覺「回家了」。

張忠謀致詞維持一貫的幽默，表示劉德音與總裁魏哲家送了一個小禮物，這已經好幾年了，既然明年會是成長很快的一年，也許這小禮物可以加碼了，全場響起熱烈掌聲，但他隨後又說，講的是明年。

對於台積電的表現，張忠謀說，雖然有困難，也有不太令人滿足的地方，不過，總體說來，自他退休後一年半，是相當成功的一年半。

張忠謀仍不忘提醒世界局勢變相當多，他表示，這世界已經不能說是安寧的世界，當世界不安寧，台積電將變成地緣策略家的必爭之地。

台積電除要保持技術領先、製造優越及客戶信任3個競爭優勢，張忠謀說，還要堅守以誠信正直為首的經營理念，這是台積電最好的保護，才能在紛亂的世界繼續繁榮，為世界社會非常有用的一員。

劉德音認為地緣政治會持續，他表示，在地緣政治中平衡蠻重要的。台積電與客戶非常緊密合作，要保護客戶，在照顧客戶競爭力、利益之餘，也要照顧國家安全的要求。

不過，劉德音說，要獨立於地緣政治中，光靠一間公司不夠，台灣本身政治也是重要考量，將持續與政府配合，確保台灣重要企業能在地緣政治中，維持台灣最大利益。（編輯：楊玫寧）1081102

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