5G競標12月登場 電信業參賽資格27日公告

（中央社記者吳柏緯台北4日電）5G競標將於12月10日登場，攸關參賽權的資格審查正如火如荼地進行當中。NCC代理主委陳耀祥今天表示，結果將在11月27日出爐，哪些電信業者可以參與競標，屆時就會公告。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥今天上午赴立法院交通委員會備詢，報告NCC預算執行與預算編列案。

5G頻譜競標時程出爐之後，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與亞太電信5大電信業者，在10月3日的申請截止日前都已經全數遞件，NCC隨即展開資格審查。

5G第一波釋照競標從今年12月10日開始，預計明年1月完成釋照。攸關「參賽權」的資格審查，陳耀祥今天告訴中央社，NCC將會在11月27日公告，哪些電信業者通過審查，可以在12月時參與競標。

陳耀祥指出，目前看起來5G競標流程不會有太大的問題，但確實有供不應求的情況。這次競標最熱門的3.5GHz頻段過去沒有人在使用，現在成為兵家必爭之地，情況就像是信義計畫區的轉變。陳耀祥形容，頻譜的規劃與都市計畫的概念很類似。

這次3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，陳耀祥說，是NCC與交通部花了很多時間商討後，清理出來的空間。

根據NCC規劃，今年年底的第一波競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，底價新台幣243億元；28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價25億元，1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬，底價32億元，合計300億元。（編輯：張均懋）1081104