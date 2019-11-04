雙11電商激戰 業者出招吸引買氣

（中央記者江明晏台北4日電）雙11電商激戰，業者各自出招吸引買氣，Yahoo奇摩購物中心攜手台彩，推出首款電商購物主題刮刮樂；蝦皮購物全力搶攻直播娛樂、互動遊戲商機；PChome24h購物聯手品牌推折扣，帶動買氣飆升。

Yahoo奇摩購物中心今天攜手台灣彩券公司，推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」，並搭上雙11之際，祭出新台幣6億元購物紅包，每張「虎來寶」券面上的購物紅包區可獲得一組折價券網址，可至Yahoo奇摩購物中心領取折價券，力拚買氣提升。

蝦皮購物全力搶攻直播娛樂、互動遊戲商機，雙11期間推出兩款全新互動遊戲，再結合先前的共4大遊戲，總計祭出價值500萬元獎金，讓消費者玩遊戲、搶好康，統計自10月24日開跑首周，遊戲人次已較「9.9超級購物節」同期成長超過2倍。

網路家庭旗下PChome24h購物於10月24日開跑雙11暖身促銷活動，首波活動聯手破萬家品牌，推出12大主題商品會場，全站逾500萬種商品全面下殺1折起，帶動雙11早鳥買氣飆升，活動首日PChome24h購物行動端業績較去年同期即有55%大幅成長，其中以NB筆記型電腦商品成長70%最亮眼，流行類商品和運動戶外用品也是首波銷售業績突起的黑馬。

PChome24h購物觀察，此次雙11暖身開賣立即帶入大量人潮，首波活動搭配品牌影片上線後觀看人次立即突破百萬人次，同步帶動下單人次增加，讓新會員的成長比例高達60%。（編輯：林孟汝）1081104