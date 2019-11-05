日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

根據台銀牌告匯率，5日日圓現鈔賣出價來到0.2831元的近6個月低點，是哈日族換匯的好時機。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣在外資持續匯入的情況下，已經來到30.4字頭，是逾15個月的波段新高，日圓匯價因此續探低點；據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價來到0.2831元，為近6個月的低點，正是哈日族換匯的好時機。

近期新台幣受惠於資金行情，走勢看升，以昨日的收盤價格30.405元來看，創下逾15個月的新高紀錄，前高為2018年7月10日的30.403元。

匯銀人士分析，截至11月4日，外資已經連16日買超，這股匯入力道推動新台幣續朝升值方向測試，儘管台股已處高點，市場可能開始出現觀望心態，不過經濟基本面佳，加上外資續呈匯入，短期而言，新台幣應可維持高檔盤旋，沒有明顯貶值的理由。

隨著新台幣走強，日圓匯價受到壓抑，持續下探新低位，據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2831元，前低紀錄為5月6日的0.2827元。

對於哈日族而言，日圓升貶是攸關荷包胖瘦的大事，如今日圓貶至近6個月低點，以旅費新台幣5萬元來換算，近期高點為8月13日的0.3029元，僅能換得16萬5071日圓；但以今天日圓匯價來看，可換得17萬6616日圓，足足多了1萬1545日圓，相當於1張東京迪士尼全票、4碗拉麵的價格，可以玩得更盡興。（編輯：趙蔚蘭）1081105