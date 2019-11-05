更多編輯台推薦新聞：
12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

早安世界》國台辦再提對台26條 陸委會：名為惠台實則利中
生活

早安世界》國台辦再提對台26條 陸委會：名為惠台實則利中

傑尼斯天團嵐出道20週年 將旋風訪台謝粉絲
娛樂

傑尼斯天團嵐出道20週年 將旋風訪台謝粉絲

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

最新更新：2019/11/05 12:42
根據台銀牌告匯率，5日日圓現鈔賣出價來到0.2831元的近6個月低點，是哈日族換匯的好時機。（中央社檔案照片）
根據台銀牌告匯率，5日日圓現鈔賣出價來到0.2831元的近6個月低點，是哈日族換匯的好時機。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣在外資持續匯入的情況下，已經來到30.4字頭，是逾15個月的波段新高，日圓匯價因此續探低點；據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價來到0.2831元，為近6個月的低點，正是哈日族換匯的好時機。

近期新台幣受惠於資金行情，走勢看升，以昨日的收盤價格30.405元來看，創下逾15個月的新高紀錄，前高為2018年7月10日的30.403元。

匯銀人士分析，截至11月4日，外資已經連16日買超，這股匯入力道推動新台幣續朝升值方向測試，儘管台股已處高點，市場可能開始出現觀望心態，不過經濟基本面佳，加上外資續呈匯入，短期而言，新台幣應可維持高檔盤旋，沒有明顯貶值的理由。

隨著新台幣走強，日圓匯價受到壓抑，持續下探新低位，據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2831元，前低紀錄為5月6日的0.2827元。

對於哈日族而言，日圓升貶是攸關荷包胖瘦的大事，如今日圓貶至近6個月低點，以旅費新台幣5萬元來換算，近期高點為8月13日的0.3029元，僅能換得16萬5071日圓；但以今天日圓匯價來看，可換得17萬6616日圓，足足多了1萬1545日圓，相當於1張東京迪士尼全票、4碗拉麵的價格，可以玩得更盡興。（編輯：趙蔚蘭）1081105

延伸閱讀
川習會意外造福哈日族 日圓換匯重回0.28字頭日圓創2年多新高 5萬台幣少換8千日圓日圓續創近2年半低 4個月貶近7%

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報