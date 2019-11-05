外資10月淨匯入1300億 創21個月新高紀錄
最新更新：2019/11/05 18:18
（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布，10月外資淨匯入約42.8億美元（約新台幣1300億元），創21個月外資單月最高淨匯入紀錄；另至今年10月底止，外資與陸資累計淨匯入達2068.14億美元（約新台幣6.3兆元）。
金融監督管理委員會今天公布，截至今年10月底止，外資累計淨匯入約2066.26億美元（約新台幣6.27兆元），較上月底累計淨匯入2023.44億美元（約新台幣6.15兆元），增加約42.82億美元（約新台幣1300億元）；再者，截至今年10月底止，陸資累積淨匯入約1.88億美元（約新台幣57.1億元），較上月底累計淨匯入1.892億美元（約新台幣57.5億元），減少約0.012億美元（約新台幣0.36億元）。
此外，10月單月份外資累計淨匯入約42.82億美元（約新台幣1300.5億元），陸資累計淨匯出約0.012億美元（約新台幣0.36億元），合計約42.8億美元（約新台幣1300億元），較9月單月淨匯入約30億美元（約新台幣911億元），增加約12.8億美元（約新台幣388.7億元）。
另一方面，今年截至10月底止，外資買進上市股票總金額約新台幣6兆5693.54億元，賣出上市股票總金額約6兆4358.47億元，累計買超上市股票約1335.07億元。再者，上櫃股票方面，外資買進上櫃股票總金額約7527.28億元，賣出上櫃股票總金額約7320.12億元，累計買超上櫃股票約207.16億元。（編輯：楊凱翔）1081105