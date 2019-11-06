中鋼首次導入VR 培訓高爐製程新人

中鋼與工研院合作開發，針對高爐製程導入VR，將運用在新人培訓，為中鋼首次嘗試運用VR培養新人。中央社記者潘羿菁攝 108年11月6日

（中央社記者潘羿菁台北6日電）中鋼攜手工研院合作啟動「鋼鐵產業研發平台」，從水處理、材料、新技術展開全方位合作，其中，雙方開發高爐製程新人培訓VR專案，未來將導入在小港廠區，成為中鋼首次運用VR培育新人。

工研院副院長彭裕民表示，工研院與中鋼雙方合作最大意義，是希望透過研發單位累積多年的技術、產業調查能量及串接上、下游廠商的能力，協助中鋼推動國內鋼鐵產業，「鋼鐵產業研發平台」合作3項主題，包括高階材料、善用水資源與ICT技術。

中鋼總經理王錫欽指出，企業資源有限，不過社會資源無窮，許多優質研發創意在學校與研究機構，企業善用其資源無疑是一大助力，而中鋼一年研發經費達20億元，目前產學合作占總經費7%，未來希望提升至10%，讓研究創意源源不絕挹注中鋼。

值得注意的是，中鋼將首次透過虛擬情境VR培訓新人，目前針對小港廠區高爐作業流程導入VR，將整體現場環境如實還原到電腦，讓新人身歷其境並操作高爐卸鐵水製程。

中鋼表示，過去是老師傅操作、新人一旁觀看學習，如今透過新科技運用，新進同仁可以透過電腦實際操練，迅速在3個月內達到熟練技術。

工研院電子與光電系統研究所智慧視覺系統組長劉建志表示，當時跟中鋼共同開發VR軟體，光是在畫面上如何真實呈現鐵水就修了好幾次，足見中鋼對於細節的重視，愈是真實反映、愈能讓新人進駐現場無縫接軌。

另外，在高階物料，中鋼也將積極投入半導體靶材開發，希望達到替代進口提升台灣產業競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1081106