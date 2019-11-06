台積電收盤價311元再創高 市值攀至8.06兆

（中央社記者張建中新竹6日電）晶圓代工廠台積電股價漲不停，今天盤中股價一度達新台幣311.5元，終場收在311元，漲0.5元，市值攀至8.06兆元，同創收盤新高紀錄。

台積電製程技術領先，營運前景樂觀，隨著7奈米製程高度成長，台積電下半年業績可望逐季創歷史新高，全年營收將可較去年微幅成長，續創歷史新高，表現將優於不計記憶體的半導體業衰退3%水準。

因應5G進展快速，台積電決定擴大投資7奈米與5奈米製程，今年資本支出將達140億至150億美元，創史上新高紀錄，明年也將維持與今年相當水準。

法人看好台積電製程技術領先優勢可望發酵，晶圓代工龍頭地位穩固。台積電董事長劉德音也樂觀預期，受惠5G發展趨勢，明年將大成長。

台積電在外資不斷買超推升下，股價屢創新高，據統計，外資已連續13個交易日共買超台積電9萬2347張，推升台積電股價自293.5元攀高至310.5元，大漲17元，漲幅達5.79%。

台積電今天早盤股價表現疲弱，一度達308元，跌2.5元，不過，隨後買盤湧入，台積電股價震盪走高，由黑翻紅，盤中股價一度達新台幣311.5元，終場收在311元，漲0.5元，市值攀至8.06兆元，同創收盤新高紀錄。（編輯：黃國倫）1081106