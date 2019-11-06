施羅德投信：2020做多股票及黃金

（中央社記者韓婷婷台北6日電）美中貿易戰下，2019年卻進入史上景氣最長擴張期，展望2020年，施羅德投信表示，在地緣政治衝擊減緩下風險性資產時機來臨，作多股票，惟防禦性部位不可少。

施羅德投信於今天舉辦2020年投資展望，一如往常會中揭露明年投資10大預測。過去6年有平均超過6成的預測準確率，今年為連續第7年由施羅德亞洲多元資產團隊最高主管為台灣投資人把脈。

施羅德最新揭露的2020年投資10大預測包括：做多股票。那斯達克指數表現勝標普500。高收益債表現勝投資等級債。新興市場表現勝歐洲。美國10年期公債表現勝德國公債。做多黃金。做多低波動股票。美元表現勝新加坡幣。針對美國2年/10年公債採steepener策略，2年期美國公債比10年期更具吸引力。美國小型股表現勝大型股。

在全球經濟可能陷入衰退、資金又充裕的情況下，施羅德投資亞洲多元資產主管Patrick Brenner表示，因不確定性效應趨緩、通膨率偏低，預測風險性資產仍有表現，股市仍有機會。

另外，各國央行的寬鬆貨幣政策，提供亞洲債市良好支撐，預期明年大有可為。然而世界主要經濟體歐盟經濟走弱，可能會是明年的風險來源。面對明年的風險，挑選「避險」類資產以降低整體投資組合波動度，如美元、黃金等。

根據施羅德投資集團對美國景氣的預測，美國走入衰退的機率逐步升高，加上今年8月出現2年期公債與10年期公債殖利率倒掛，市場上衰退聲音甚囂塵上。不過值得注意的是，過去30年來出現幾次殖利率倒掛現象後，景氣尚需經過10至24個月才會真正進入衰退，在此之前股市更會來到高點，顯示明年股市仍有諸多機會。

Patrick Brenner進一步解釋，明年受惠於各國央行的貨幣寬鬆，資金流動性高將進一步推動全球股市，而比歐洲與日本央行更有降息空間的美國，也將助益美國科技股持續受到資金青睞。

至於新興市場又比成熟市場有更多餘裕可降息，因此相較歐洲、日本等成熟國家，不妨聚焦擁有較低本益比、更高每股盈餘的新興市場以及亞太（不含日本）地區。（編輯：紀淑芳）1081106