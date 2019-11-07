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捷迅前3季EPS逼近3元 年增5成

最新更新：2019/11/07 12:53

（中央社記者潘羿菁台北7日電）貨運承攬業捷迅公告今年前3季營收為新台幣22.38億元，年增13.4%，稅後淨利7471萬元，年增50.8%，每股稅後淨利（EPS）為2.85元，展望第4季，法人指出，受到船次減班推升承攬滿載，將維持第3季熱度。

捷迅公告今年前3季營收為新台幣22.38億元，年增13.4%，稅後淨利為7471萬元，年增50.8%，EPS為2.85元。公司近期辦理現金增資377萬股，暫定現增價格為35元，預計增資金額為1.3億元。

法人表示，捷迅自2017年開始轉型操作轉口郵包業務後，業績開始提升，雖然美中貿易戰令人擔憂，但受惠於台商回流，今年6月起開始與國際伺服器大廠配合，承接其原物料及製成品相關業務，估計未來業績應可持續成長，從今年第3季各月來看，捷迅營收皆逼近3億元，估計新業務邁入正軌。

展望本季營運，法人表示，受到船運公司減班供給量減少，加上適逢中國雙十一與歐美耶誕假期推升承攬量爆滿，目前捷迅海、空運承攬量爆滿、承攬價格也能同步調漲，將會支撐第4季營運，維持第3季熱度。（編輯：林淑媛）1081107

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