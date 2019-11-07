漢來推雙品牌快速展店 有助獲利進補

（中央社記者江明晏高雄7日電）以「漢來海港」吃到飽起家的漢來美食推出2個新品牌，瞄準超市火鍋與輕蔬飲食，餐食價格與市場接軌，搶攻百貨美食街商機，將以輕資產模式快速展店，更有助獲利提升。

漢來美食今年展店工作主要集中在第4季，11月初有2個新品牌開幕，分別是超市型火鍋「潮之鍋物」及輕蔬食「五梅先生」，品牌概念延伸自原有品牌「漢來海港餐廳」及「漢來蔬食」另外，11月中旬，將有第3家漢來湯包分店開在桃園台茂購物中心。

漢來美食總經理林淑婷表示，預估「潮之鍋物」單月營收新台幣400萬元至500萬元，客單價500元左右，明年可以開設2到3家店；「五梅先生」單月營收預估200至300萬元，客單價200元左右，預估明年開設3到5家。

漢來美食目前旗下擁有14個自有品牌及1個代理品牌餐廳，截至11月2日兩家新品牌分店開幕後，集團餐廳數將達43家，去年整體營收為新台幣35.66億元，今年前3季因有漢來名人坊台北2家分店開幕及漢來海港品牌各分店營收表現加持下，每季均刷新營收紀錄。

鎖定百貨及購物中心展店一向是漢來美食的拓點策略，新的展店品牌也不例外，但漢來這次是以直搗用餐人潮密集的美食街樓層，採「店中店」形態。

林淑婷表示，漢來美食旗下餐廳一向給消費者中高價定位的印象，且餐廳規模動輒上百個座位數，菜色及設定門檻相對要比一般餐廳來得高，但在大環境景氣沒有太大提升的現況下，要吸引經常外食的消費者上門，平價、高CP值的餐飲將會是未來的消費市場主力。

因此，林淑婷指出，漢來美食的作法是由目前營收與形象十分穩固的品牌延伸出副品牌的概念，從新的品牌去拓展更廣泛的客層；但其背後有一個最大的優勢在於有集團與原品牌的資源可以共享，如此將可降低新品牌的經營風險和成本，也較能快速複製、展店，其提升營收獲利的能力不容小覷。

林淑婷也透露，為集團營收主力，已占總營收51%的漢來海港餐廳持續成長，今年營收和來客數都成長約6%，明年預估還會在台展店1到2家，加上新品牌「潮之鍋物」、「五梅先生」合計展店5到8家，漢來湯包也會開1到2家，展店動能持續，明年營收成長動能在展店效應加持下，將勝過今年，也有望續創新高。（編輯：黃國倫）1081107