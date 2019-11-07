楊金龍：央行數位貨幣可能成零售支付最後一哩路

（中央社記者潘姿羽台北7日電）行動支付愈來愈普及，不過中央銀行總裁楊金龍表示，這不代表現金的重要性逐漸消失，盲目進入無現金社會將造成嚴重風險，許多先進國家央行的看法也是如此，他認為，現金在可預見的未來仍不會消失。

值得一提的是，近來國際間央行正探討央行數位貨幣（CBDC）的可行性，楊金龍認為，如果能順利解決相關問題，CBDC或許有可能成為零售支付的最後一哩路；央行已經為此成立CBDC研究計畫專案小組，針對這類議題，進行研究與測試。

楊金龍今天於財金資訊公司金融資訊系統年會致詞，他引用國際貨幣基金（IMF）的看法，指出電子貨幣具使用便利、手續費用低等優點，未來支付業者發展的電子貨幣有可能成為大眾普遍使用的支付工具。

楊金龍也說，隨著電子商務及行動支付普及，非銀行支付業者所發行的電子貨幣日益普遍，特別是亞洲國家多以低成本的QR Code掃碼方式帶動行動支付；不過想要完善國內行動支付版圖，還是須非銀行支付機構加入QR Code共通標準，才算完整。

不過楊金龍強調，即便非銀行電子支付業者在支付領域逐漸扮演重要角色，也不代表現金的重要性將逐漸消失，現金支付對許多人而言，並非選項、而是必須，盲目進入無現金社會將造成嚴重風險，許多先進國家央行的看法也是如此。

至於台灣現金需求仍高的原因，楊金龍分析，除了新台幣偽鈔率低，廣受大眾信賴且使用便利，國內提款機（ATM）遍布全台，讓大眾能方便取得現金也是主因；台灣約有3萬台ATM，平均每784人即有一台ATM提供服務，密集度在全球首屈一指。

楊金龍認為，在可預見的將來，現金仍不會消失；只要現金仍有需求，央行依職責即有提供的義務，而商家也不得拒收現金。（編輯：趙蔚蘭）1081107