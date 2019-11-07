漢來前3季每股賺5.78元 創同期新高

（中央社記者江明晏台北7日電）漢來美食公布前3季財報，受惠展店效應，每股盈餘（EPS）5.78元，刷新同期紀錄，預期今年完全擺脫西安轉投資虧損後，加上展店動能續強，明年營收成長動能將優於今年。

漢來美食今天公布第3季財報，單季合併營收新台幣9.38億元，年增9.2%；合併淨利0.57億元，年成長33%；每股盈餘1.54元，與去年同期比較，成長36.3%，皆創第3季的歷史同期新高。

累計漢來美食前3季合併營收28.36億元、營業淨利2.79億元，加上業外收支及減除所得稅費用與停業損失後，本期合併淨利為2.14億元，分別較去年同期成長8.1%、29.4%、21.5%，每股盈餘5.78元，則較去年同期成長27.3%，同創前3季歷史同期新高。

漢來也說明，若排除今年結束西安據點所認列停業損失每股0.62元影響數後，漢來美食前3季來自繼續營業據點的每股盈餘達6.4元，預期今年完全擺脫西安轉投資虧損後，未來年度的營運績效應有相當程度的躍進。

漢來美食10月合併營收2.88億元，與去年同期成長12.8%，累積前10月合併營收為31.23億元，與去年同期成長8.5%。若排除以往年度西安據點營收後，單月為歷史同期次高，累計營收則創歷史同期新高。

展望第4季業績，漢來美食表示，旗下品牌分店主要位於百貨及購物中心，10月起即進入周年慶及餐飲業傳統旺季，加上旗下新品牌超市火鍋「潮之鍋物」及蔬食副品牌「五梅先生」在11月2日於高雄漢神百貨美食街加入營運戰隊，11月中旬第3家漢來湯包於桃園台茂購物中心加入搶市，可望再次推升漢來美食的營收動能。

漢來美食總經理林淑婷盤點明年展店計畫，漢來海港餐廳明年預估還會在台展店1到2家，加上新品牌「潮之鍋物」、「五梅先生」合計展店5到8家，漢來湯包也會開1到2家，展店動能持續，明年營收成長動能在展店效應加持下，將勝過今年。（編輯：林孟汝）1081107