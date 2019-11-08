台積電10月營收回升 創歷史次高

（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠台積電10月營收止跌回升，達新台幣1060.4億元，較9月增加3.8%，為歷史次高水準。

智慧手機與高效運算需求強勁，7奈米製程出貨暢旺，是推升台積電10月營收攀高的主要動力。台積電前10月營收8587.88億元，較去年同期增加1.8%。

台積電看好第4季營收將首度突破100億美元大關，達102億至103億美元，將較第3季再增加9%，續創歷史新高紀錄。法人推估，台積電後續11月及12月營收將可維持在新台幣1000億元左右高檔水準。

隨著下半年營運翻揚，台積電今年總營收應可較去年微幅成長，表現將優於不計記憶體的半導體產業衰退3%水準。

因應5G進展快速，台積電決定擴大投資7奈米與5奈米製程，今年資本支出將達140億至150億美元規模，將創史上新高紀錄，明年也將維持與今年相當水準。

法人看好台積電製程技術領先優勢可望發酵，未來幾年營運成長可期，晶圓代工龍頭地位穩固。台積電董事長劉德音也樂觀預期，受惠5G發展趨勢，明年將大成長。

明晟（MSCI）半年度調整結果今天出爐，台積電權重遭下調0.2個百分點，權重調降最多，調降後權重為36.15%，影響台積電股價表現疲軟，開低震盪走低，終場收在新台幣305.5元，跌3.5元，跌幅1.13%。（編輯：郭萍英）1081108