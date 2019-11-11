台商回流助攻 台經院預測明年GDP成長率2.45%

（中央社記者吳柏緯台北11日電）台經院今天指出，由於受到美中貿易戰台商回流、半導體產業持續投資先進製程與5G基礎建設加速進行等影響，上修台灣今年的經濟成長率至2.40%，預測明年上看2.45%。

今年全球陷入美中貿易戰的「重感冒」之中，台灣經濟研究院院長張建一不諱言，美中貿易戰確實拖累了全球的經濟成長，因此今年很多國際金融機構都下修經濟成長數字。不過在國際機構陸續下修經濟預測的同時，台經院觀察台灣的零售業等產業的表現其實沒有這麼差，而且出口的表現也較亮眼。

台經院今天舉行2020年景氣趨勢研討會，張建一指出，今年全年的經濟成長率從7月時預估的2.12%大幅上修到2.40%，主要原因在於美中貿易戰下台商回流帶動產線轉移，以及政府刺激內需的相關政策帶動投資。

隨著美中貿易戰可望紓解、達成初步協議，張建一指出，市場預期將舒緩美中之間的貿易緊張情勢，加上美國預防性降息、主要國家紛紛推出財政刺激政策，因此國際主要機構都預測2020年的全球經貿成長將會優於2019年的表現。

張建一表示，國際貨幣基金組織（IMF）也已預估明年的全球經濟成長率會較今年好。根據台經院今天公布的2020年GDP成長率預測，達到2.45%，較今年修正後的數字增加0.05個百分點。

張建一分析，台商生產線轉移回台、半導體廠商持續投資、5G基礎建設加速，都將使台灣的投資與就業環境更加穩定，且進一步帶動內需成長。

張建一說，明年、後年國際景氣能否穩定成長，仍須端看Google、Apple或Amazon等科技公司有沒有持續投資。他也提到，2020年的景氣情況仍有一些不確定因素，包含貿易戰的後續影響、各國財政政策影響、地緣政治紛擾與台商回流效益發酵的情形。（編輯：黃國倫）1081111