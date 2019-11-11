Ifo：第4季全球經濟氣候下探 金融海嘯來最低

（中央社記者潘姿羽台北11日電）受到全球經濟趨緩影響，德國Ifo經濟研究院今天發布第4季全球經濟氣候指標下降至負18.8點，為金融海嘯以來新低；不過專家對台灣經濟看法相對較佳，未來6個月後的預期從「持平」升至「轉好」。

根據德國Ifo經濟研究院今年第4季對全球117個國家、1230位專家進行的世界經濟調查（World Economic Survey, WES）顯示，全球經濟氣候指標由上季負10.1點降至負18.8點，是2009年第3季以來新低，顯示受國際貿易紛爭未解等風險影響，全球經濟續呈趨緩，專家對全球經濟看法持續保守。

不過國發會經濟發展處處長吳明蕙強調，儘管全球經濟氣候指標下探金融海嘯以來新低，現在經濟狀況與金融海嘯時期差很多，「這個時候絕對比那個時候好」。

吳明蕙分析，金融海嘯時期，有個明確事件把全球經濟往下拖，國際貨幣基金（IMF）當時更以「深不見底」來形容；現在則是政策不確定性讓市場缺乏信心，經濟前景能見度相當低，但主要經濟體的實體經濟並沒有那麼差。

全球經濟走緩且不確定因素眾多，但觀察第4季受訪專家對台灣的調查結果，對現況評估方面，整體經濟由「壞」轉呈「持平」，資本支出續呈「好」，且指數43.8點，是2011年第2季以來的高點。

至於專家預期台灣未來6個月後的表現，整體經濟由「持平」升為「轉好」，資本支出續呈「轉好」，不過民間消費續呈「轉壞」；此外，受訪專家預期未來半年台灣進、出口皆轉壞，美元相對新台幣轉呈貶值，預期物價將走升，長、短期利率將走跌，股價水準則呈下跌。

吳明蕙表示，外在大環境不佳、需求減緩，因此出口面臨的挑戰很大，但受惠於轉單效應、台商回台投資等因素，民間投資成為支撐台灣經濟動能的重要力量，也使得受訪專家預期台灣整體經濟能夠「轉好」。（編輯：林淑媛）1081111