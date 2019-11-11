神達看好雲端與車用電子 估2020年成長兩位數

（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦設備廠神達投控今天召開法人說明會指出，今年第4季將有工業平板大型專案挹注，看好2020年在雲端、車用電子將成長兩位數百分比，但美中貿易戰可能帶來不利影響。

神達投控2019年前3季營收255.12億元，年增8.3%；其中神雲科技營收占72.5%，神達數位營收占14.7%，神達電腦營收占10.1%。歸屬母公司業主稅後淨利約18.62億元，年減28.6%；每股盈餘（EPS）1.75元。

神達投控財務副總經理黃秀玲表示，今年前3季毛利率14.1%，低於去年全年的15.57%，原因是產品組合變化，加上受到美中貿易戰影響，已在新竹布建新產能，成本因此增加，但仍努力維持毛利率在兩位數百分比（10%以上）。

黃秀玲指出，今年前3季每股盈餘1.75元，低於去年同期的1.84元，原因在於去年第1季處分美國通路商新聚思部分股票獲利約10億元，若排除此一次性獲利，今年前3季本業表現仍維持在水準之上。

展望2020年，神達投控總經理何繼武表示，明年神達投控在雲端、車用電子都會有兩位數百分比的成長，唯一的變數是美中貿易戰發展難以預測是否會降低關稅或停徵，對明年業績成長可能構成不利因素。

現場法人詢問神達投控旗下負責智聯網與車用電子業務的神達數位營運展望，何繼武指出，今年全球汽車銷售衰退，中國是目前全球最大汽車市場，但今年衰退兩位數百分比；印度車市去年達400萬台，今年衰退超過20%。過去神達數位以導航產品為主，占比持續下降，但行車記錄器與工業平板都成長，其中工業平板運用在車用市場，以及桌邊點餐等待客服務市場。

神達數位總經理張樂羣說，神達數位的行車記錄器位居全球第一，今年以來都有兩位數百分比成長，工業平板也有幾個大型專案將在第4季導入，推估神達數位今年營收可望成長接近10%，獲利有信心較去年大幅改善。

神達投控旗下負責雲端運算的神雲科技總經理林聰良表示，若美中貿易戰加徵關稅25%，雖然神雲不負擔客戶的稅務損失，但有些客戶採購是看整體預算，可能會影響神雲出貨量。已有中型資料中心客戶將在北美建置新的資料中心，看好明年業績有機會成長兩位數百分比。（編輯：楊玫寧）1081111