雙11買氣攀升 電商業績增幅上看30倍

（中央社記者吳家豪台北11日電）零售業年度最大盛事雙11購物節今天登場，電商業者買氣攀升，富邦媒業績較平日成長20倍，Yahoo奇摩電商業績較平日成長30倍，網路家庭12小時內全台出貨近10萬箱。

富邦媒旗下momo購物網今天正式拉開雙11購物節序幕，業績不到10分鐘即突破億元；根據富邦媒統計，雙11活動凌晨開跑前1小時，累計網站湧入人數高達80萬人、為平日的3倍，業績較平日成長20倍。

富邦媒統計至今天上午9時，即時在線人數較平日成長3倍，訂單數較平日成長7倍，業績較平日平均同時段成長20倍。

Yahoo奇摩購物中心去年雙11業績創歷史新高，今年結合Yahoo奇摩旗下媒體內容，推出超過300篇購物趨勢專題，累積近千萬瀏覽量，帶動平台流量增加3倍，也帶動Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城訂單、業績較去年同期成長3倍，達到平日業績的30倍。

網路家庭旗下PChome24h購物10日舉辦雙11晚會，創下1分鐘接單量破1300張的新高紀錄；10日晚間10時與LINE購物聯手推出加碼回饋，1小時接單量衝高7.5倍。

網路家庭統計，從11月10日晚間8時至11日上午8時，12小時內全台出貨量近10萬箱。PChome24h購物也提早布局物流運籌，於雙11前夕透過人工智慧（AI）及大數據運算，預測熱銷商品，提早完成商品前進配置，並攜手14家物流業者。

蝦皮購物在台灣及東南亞自雙11凌晨零時至1時之間，訂單較去年成長3倍；截至今天中午12時為止，已售出近400萬件商品，其中以居家生活類別暫居熱銷冠軍，美妝保健類別居次。

創業家兄弟旗下電商平台生活市集統計，今天凌晨零時至下午4時，下單金額較平日成長超過6倍，轉換率較平日成長3倍，造訪人次累計近百萬。另外，生活市集藉由提升社群互動性與直播下單加碼優惠，有效拉高社群粉絲的黏著度，今年在雙11活動期間，生活市集APP下單金額較去年同期成長5成。（編輯：蘇志宗）1081111