iPhone棄壓力感測 業成第3季提列12億設備減損

（中央社記者潘智義台北11日電）受蘋果今年推出iPhone新機放棄3D壓力感測功能，蘋果觸控面板供應商業成今天公布第3季財報，提列3D壓力感測設備資產減損新台幣12.03億元。

GIS-KY業成財報統計，第3季合併營收329.48億元，較第2季大增41.2%。1至3季合併營收857.19億元，較去年同期成長11.66%。第3季歸屬母公司業主淨利3.8億元，較第2季的11.23億元大減約66%，但若扣除機器設備提列資產減損12.03億元因素，則第3季歸屬公司業主淨利可達15.83億元，較第2季成長4.6億元。

業成統計第3季基本每股盈餘1.13元，今年前3季累計基本每股盈餘6.49元。

法人表示，蘋果今年9月的iPhone新機即無3D壓力感測功能，業成第3季營業毛利21.54億元，較第2季24.97億元，減少3.43億元，即因提列3D壓力感測貼合的機器設備減損造成。

法人指出，反映蘋果第3季出貨旺季，理應帶動業成第3季淨利較第2季明顯成長，但因提列機器設備資產減損，才會出現第3季淨利較第2季減少。

媒體報導，三星智慧手機恐放棄屏下指紋辨識功能，將影響這項技術發展，並造成專注這項技術的業成少了三星訂單。法人認為，目前並未聽說三星手機放棄這項功能，其實今年業成的屏下指紋辨識觸控模組訂單量不大，明年才會放量。業成也有機會在明年接下中國手機品牌小米的屏下指紋辨識模組訂單。

法人表示，業成目前為蘋果提供液晶顯示器（LCD）版iPhone觸控模組貼合服務、iPad平板電腦觸控模組及面板模組貼合一條龍服務，以及蘋果筆電的液晶顯示器模組業務。（編輯：楊玫寧）1081111