雙11業績告捷 東森遠傳銷售搶眼

（中央社記者江明晏台北12日電）雙11業績告捷，東森國際轉投資東森購物網路通路業績突破新台幣2.8億元，全通路業績破3.6億元；遠傳電信旗下friDay購物雙11首10小時業績頻開紅盤，iPhone 11銷量飆升近10倍。

東森國際轉投資東森購物雙11業績傳捷報，11月11日當日中午單單網路通路，業績就突破新台幣億元，至午夜12時為止，ETMall業績已突破2.8億元，全通路業績破3.6億元，再寫16年來開站以來單日業績最高紀錄。

東森前10月營收年成長24%，達165億元（含草莓網認列），東森購物1至10月業績，以電話行銷通路營收32億元，年成長64%，躍升幅度最大，網路通路營收為45億元，年成長63%。今年初，草莓網在中國地區月營收約人民幣500萬元，2019年10月營收已成長約1000萬元，雙11截至下午5時為止，草莓網在中國地區銷售已破800萬元，雙11單日營收可望超過10月草莓網中國地區營收。

東森購物觀察，當日消費的會員輪廓，女性占7成，男性占3成。

遠傳電信旗下friDay購物為備戰雙11，提前開跑相關活動，祭出折扣衝買氣，friDay購物觀察雙11午夜至早上10時，10個小時業績屢創新高，整體業績已較平日同時段成長近5成，商品的銷量成長表現則與原本預期相去不遠，以箱購衛生紙、冬被及iPhone 11暫居前3名，iPhone 11在僅10小時內銷量成長已較平日同時段瞬間飆升近10倍之多，friDay購物看好雙11加碼回饋加持，將會有超越10倍並直逼15倍的高成長。

根據遠傳電信內部統計，自11月9日起iPhone整體銷量較平日成長兩倍，尤其以iPhone XR（128GB）搭配指定專案，專案價7777元，締造平日銷量2.5倍；AirPods銷售動能持續暢旺，同時帶動遠傳網路門市599資費申辦量5倍成長。（編輯：趙蔚蘭）1081112