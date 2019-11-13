收購基美效應激勵 國巨開盤跳空攻上漲停

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）被動元件廠國巨今天起恢復交易，開盤股價跳空攻上漲停310.5元。國巨預期收購美商基美（KEMET）後，營收可倍增、獲利可大增8成。

國巨12日與基美共同宣布，雙方達成最終協議，國巨將以每股27.2美元，現金收購基美所有普通股，總交易金額約16.4億美元，約當新台幣500億元，預計2020年下半年完成收購。基美主要產品包括陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等。

國巨預期收購基美後，整體營收可望倍增，獲利可望大增8成。雙方合併後業績規模可超過30億美元，國巨集團將穩居全球被動元件市場第三大，汽車電子應用占比可到1成多。

國巨收購基美後，電容產品在合併後將占一半營收，國巨集團在全球鉭質電容市占率可位居第一。

國巨表示，基美在鉭質電容產品在全球排名第一，另外在積層陶瓷電容（MLCC）雖然出貨量不高，市占率僅2%，不過基美在MLCC產值幾乎跟國巨相當，代表產品平均銷售價格（ASP）相當高，是國巨的20倍。

展望併購基美的後續效應，國巨指出可藉此進入車用、工規、5G等高階應用，國巨集團可切入高階車用市場，打進車用系統、引擎、安全系統等領域，補足在車用高階市場拼圖。

觀察國巨本身產品庫存天數趨勢，公司表示經過提升本身產能利用率、客戶和通路商庫存持續去化之後，預期第4季產品安全庫存天數，從原先預估降到90天，進一步可降到70天以下，市場需求比預期好，稼動率可望持續提升。

法人預期，國巨合併基美後，鉭質電容占比約20%，MLCC占比約3成，晶片電組占比約15%，無線通訊產品占比約17%，電磁及感測元件占比約8%，薄膜元件占比約7%。（編輯：黃國倫）1081113