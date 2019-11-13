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外資持續買超推升台股強勢 ETN脫穎而出

最新更新：2019/11/13 15:28

（中央社記者韓婷婷台北13日電）外資連續買超22天，推升台股指數不斷刷新29年新高，法人看好資金行情帶動台股多頭格局持續，除了強勢族群外，小資族可關注投資一籃子股票概念的指數投資證券（ETN）指數型產品。

外資連續買超22天，創下10年以來最長連買紀錄，累計今年買超達1903億元，激勵指數不斷刷新29年新高，永豐金證券表示，台股多頭格局持續，在聯準會（Fed）如期降息且美中貿易戰的轉單效應下，資金行情持續發燒，盤面具題材性及基本面強勁的個股，股價不少都是3位數起跳，小資族不妨可留意投資一籃子股票概念的ETN指數型產品表現。

根據金管會統計，10月單月外資淨匯入42.82億美元，創21個月單月最高淨匯入紀錄，今年至10月底，外資累計淨匯入2066.26億美元，永豐金證券指出，美國聯準會如期降息，熱錢流入市場，加上台商回流、高殖利率、選舉行情等利多匯聚，吸引外資持續回補台股。

中美恢復貿易談判以來，8月底外資恢復買超，9月買超897億元，10月再加碼1247億元，外資今年以來累計買超1903億元；永豐金證券表示，與去年貿易戰開打外資當年度賣超台股3580億元相較，還有回補空間。

永豐金證券分析，回顧金融海嘯後外資曾連續買超台股7個月達4500億元；歐債危機過後買超4個月達1865億元；2014年大尺寸iPhone 6上市外資連續買超6個月，金額達3545億元，顯示目前外資買超台股的規模仍未達高水位。

永豐金證券指出，外資在過去多頭波段行情的回補期間長達4至7個月，目前買超僅2個月，投資人追隨外資的腳步仍是目前不錯的操作策略，ETN兼具分散風險及掌握多頭行情的雙重優勢。

觀察目前10檔ETN各擁題材，從4月底截至11月12日止，漲幅前3名為兆豐電菁英30N、永豐外資50N、富邦特選蘋果N，其中永豐外資50N為目前當紅的外資概念股，漲幅超過1成更勝大盤加權報酬指數，其他2檔則為科技股題材。

法人指出，ETN涵蓋連結指數多元可以分為5大題材類型，包括外資概念、科技電子、高股息、中國概念以及以市值為考慮的大型與中小型類股，4月底至目前，10檔中有9檔為正報酬。（編輯：楊凱翔）1081113

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