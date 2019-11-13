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外資變心美元轉強 新台幣貶8.1分

最新更新：2019/11/13 18:08
新台幣兌美元13日收盤收30.503元，貶值8.1分。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元13日收盤收30.503元，貶值8.1分。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北13日電）國際美元轉強，加上美國總統川普的談話並沒有釋放更多樂觀訊息，今天亞幣普遍走貶，新台幣兌美元收盤收30.503元，貶值8.1分，而且外資「變心」賣超台股，形同對新台幣走貶推了一把。

新台幣兌美元今天開低走低，開盤價為30.440元，最高30.425元、最低30.504元，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.34億美元。

外匯交易員分析，新台幣今天貶值幅度擴大至0.27%，主要受3大因素影響，一是國際美元轉強，新台幣隨人民幣等亞幣走弱；第二，近日外資持續湧入台股，創下「連22買」的紀錄，今天卻由買轉賣，賣超達62.63億元，拖累新台幣走勢。

第三，川普12日發表談話，對於美中貿易談判並未釋出更多樂觀訊息，雖說第一階段貿易協定「可能很快就會達成」，但他也表示，只有在對美國、對美國勞工與企業有利的情況下，才會接受這項協定；此外，香港抗爭情勢愈演愈烈，也讓市場態度趨於保守。

儘管新台幣今天貶值逾8分，外匯交易員認為，匯價不至於馬上反轉，畢竟先前外資連22買，沒有道理馬上大出走，新台幣上下方都有買盤伺機而動的情況下，短線應該續呈震盪格局。（編輯：蘇志宗）1081113

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