富邦人壽違法取得人力銀行個資 金管會重罰480萬

（中央社記者劉姵呈台北14日電）金管會保險局今天表示，富邦人壽有多家通訊處業務員，透過人力銀行管道獲取2萬多筆求職者個資，不當增員；另未對貸款買投資型保單客戶確認資金用途等缺失，共開罰新台幣480萬元。

金融監督管理委員會保險局今天表示，於民國107年對富邦人壽辦理一般業務檢查時，發現富邦人壽有違反保險相關法令規定等6大缺失，共核處新台幣480萬元罰鍰及8項糾正。

首先，富邦人壽的業務員在人力銀行以其他公司名義，取得已對保險業隱藏履歷求職者的名單，高達2萬多筆資料。

保險局官員補充，富邦人壽業務員透過人力銀行不當增員的情況發生在民國105年至民國107年，並發現有多家通訊處都有類似非法取得求職者資料的違規情況，後來經過民眾申訴才爆發。

官員進一步說明，富邦人壽雖已懲處當時違法的業務員，但後續並沒有制定相關控管機制，有效抑制這些不當增員行為，因此此項缺失重罰180萬元。

此外，保險局指出，富邦人壽另有其他違規，包括未對用貸款方式買投資型保單客戶確認貸款資金用途，開罰120萬元；銀行業務員於銷售或服務過程有疏失卻未納入考核評估，開罰60萬元；未妥適檢核辦理法人保單變更作業，以致有法人被解散登記，開罰60萬元；未評估法人以員工為被保險人投保的合理性，開罰60萬元；其餘針對投資性不動產的風險控管、行動投保、利害關係人交易對象的建檔作業、理賠作業、網路投保的核保作業等缺失，核處共8項糾正。（編輯：蘇志宗）1081114