VHQ前3季淨利下滑 每股盈餘8.46元

（中央社記者吳家豪台北14日電）影視特效製作公司VHQ-KY今天董事會通過2019年前3季財報，合併營收新台幣13.85億元，年增17.48%；稅後淨利3.22億元，年減18.79%；每股盈餘（EPS）8.46元。

若扣除財務性支出費用及匯損等影響，VHQ今年前3季營業毛利為8.03億元，較去年同期增加15.17%。

VHQ今年10月合併營收1.6億元，年增13.94%；累計前10月合併營收15.44億元，較去年同期成長16.85%。

VHQ表示，由於中國電影市場景氣重回成長軌道，帶動VHQ下半年營運穩健成長，近期接單量明顯提升，可望在未來1至2季陸續發酵。VHQ同時致力於加強收款效率，降低應收帳款天數，並可望於帳款收回時取得備抵回沖利益。

除了電影後製業務持續成長外，VHQ也指出，將自今年第4季開始跨足中國電商平台廣告後製業務，將與中國各大電商平台合作，製作跨平台的高畫質動態廣告。目前中國電商平台廣告後製市場一年預算規模約52億人民幣（約新台幣226億元），VHQ可望受惠此商機。

VHQ表示，在未來2年半內，除了既有的東南亞市場將穩定成長外，中國市場電商廣告量也將急起直追，成為VHQ主要營收之一，並帶動人力成長需求。（編輯：蘇志宗）1081114