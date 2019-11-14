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金管會強化公司治理 評鑑後段班董監酬金須揭露

最新更新：2019/11/14 21:55

（中央社記者劉姵呈台北14日電）金管會今天表示，未來上市櫃公司若有近3年個體或個別財報曾稅後虧損、公司治理評鑑名列最後20%、公司非主管全時員工平均薪資低於新台幣50萬元的任一情況，必須個別揭露董事及監察人酬金。

金融監督管理委員會證券期貨局今天表示，將修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」部分條文修正草案，預告30天，最快於2020年，全台多達1700多家上市櫃公司股東會年報上，須依循新的揭露規定。

證期局表示，首先，強化公司治理運作情形揭露，明定公開發行公司董事長與總經理或相當等級者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露原因、合理性、必要性及未來改善措施等相關資訊，目前多達666家公司有此情況。

再者，為促進董事、監察人與高階經理人酬金資訊透明化及合理訂定，現行個別董事酬金是採8個級距，明年起將採取10個級距，意即現行是年酬金為新台幣200萬元以下、200萬元至500萬元的2大級距，將細分為100萬元以下、100萬元至200萬元（不含）、200萬元（含）至350萬元、350萬元（含）至500萬元共4個級距。

此外，明定未來若公開發行公司近3年個體或個別財報曾有1年出現稅後虧損、公司治理評鑑名列最後20%及上市櫃公司非主管全時員工平均薪資低於50萬元的任一情況，必須個別揭露董事及監察人酬金。

證期局也指出，同時將參考美國個別揭露高階經理人酬金的方式，增訂近3年個體或個別財報曾有1年出現稅後虧損，或公司治理評鑑名列最後20%的2類公司，必須揭露前5位酬金最高的主管。

證期局副局長張振山表示，現行規定是2年內曾有1年稅後虧損公司，要個別揭露董監酬金，今年有388家公司有個別揭露，但之後放寬為3年，如上市櫃公司治理評鑑最後20%，換算約有340家要個別揭露；另外非主管的全職員工平均薪水低於50萬元的公司，今年也有約159家。

另外，為提升非財務資訊的揭露品質，證期局表示，將修正公司履行社會責任應揭露項目、受處罰資訊對股東權益、證券價格有重大影響的資訊、會計師審計公費減少10%、庫藏股實際執行率、違反環保法規及勞動基準法的相關內容。（編輯：蘇志宗）1081114

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