看好東南亞經濟成長 陽明海運12月再增2條新線

（中央社記者潘羿菁台北20日電）看好東南亞貨運市場逐漸擴大，貨櫃航運業陽明海運今天宣布，自12月陸續新增新加坡－菲律賓（SPE）與馬來西亞－緬甸（MYX）共2條航線，預料將對明年營運增添新動能。

陽明先前在10月已加碼開出印尼－星馬－泰國航線，並在11月12日起開航，顯見東南亞貨運量趨勢看增，帶動業者積極卡位加開航線。

陽明指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新預測，緬甸及菲律賓的經濟成長率（GDP）於明、後年將達到高於6%的水準，公司看好緬、菲當地市場的穩定快速發展，預計於12月新增新加坡－菲律賓快線（簡稱SPE）及馬來西亞－緬甸快線（簡稱MYX）。

SPE快線將於12月2日起提供每週固定航班服務，靠港依序為新加坡、馬尼拉、宿霧、新加坡，目前公司已有4條菲律賓航線，也就是高雄－菲律賓北港航線、高雄－菲律賓南港航線、香港－菲律賓航線及高雄－宿霧航線，這回新增SPE快線將可增加當地貨物安排彈性。

另外，MYX快線則是在12月7日起每週提供馬來西亞巴生港往返緬甸仰光兩地的直航服務，陽明指出，MYX快線不僅可以滿足緬甸當地進出口貿易，更可進一步縮短貨物運送時間。

若以各大區域來看，美國市場占陽明營收比重為4成，其次為歐洲的31%，亞洲為29%位居第三，不過法人觀察，今年以來陽明增加亞洲航線較多，預料亞洲占比有望逐步上揚，提升近洋市場貢獻度。（編輯：林淑媛）1081120