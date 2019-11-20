蘋概三王腿軟 台股力守11600點大關

（中央社記者江明晏台北20日電）台股今天開低震盪，盤中低點11591.73點，隨後重回11600點大關之上，蘋概三王走跌，電信三雄走揚，台股尾盤跌幅收斂，收在11631.2點，下跌25.2點，分析師仍看好中多趨勢不變。

美股昨收在歷史高點，但由於零售商家得寶和柯爾百貨的銷售預測令人失望，助長對消費支出的憂慮，加上美中遲遲未能達成貿易協議，道瓊和標普指數今天收盤從高點拉回；歐洲3大股市今天走勢分歧。

台股加權股價指數今天終場下跌25.2點，收在11631.2點，跌幅0.22%，成交值新台幣1162.6億元。

權值股今天走勢，蘋概三王腿軟，晶圓代工廠台積電股價下跌1.5元，收313.5元，跌幅0.48%；鴻海下探91.9元，跌幅0.97%，大立光收4435元，下跌1.44%。

中華電信、台灣大哥大及遠傳電信等電信三雄今天成資金避風港，股價同步走揚，中華電股價約收到114元，漲幅0.88%；台灣大收在116元，漲幅0.87%，遠傳上漲1.36%，收74.6元。

投顧分析師表示，台股短線雖稍遇亂流，但指數向上趨勢不變，分析台股後市，在第4季進入電子產業旺季，及iPhone熱銷出貨，12月的外銷接單可望正成長，台股近期在11600點處震盪明顯，出現部分獲利了結賣壓，仍看好台股下檔月線支撐強勁，中多格局未變。（編輯：黃國倫）1081120