兩大藥商域外結合 公平會點頭

（中央社記者潘姿羽台北20日電）公平交易委員會今天委員會議通過，美國藥商艾伯維（AbbVie）、美商Venice Subsidiary LLC（下稱Venice）及愛爾蘭商愛力根（Allergan）結合案，因對國內市場並無限制競爭疑慮，不禁止結合。

艾伯維擬透過其子公司Venice取得愛力根100%股權及單獨控制權，公平會表示，雖然此案主角是國外藥商，屬於域外結合，但因在台灣有相當市占率，可能對市場有影響，因此依公平交易法，須提出結合申報。

艾伯維的產品在台灣「類風濕性關節炎藥品」、「全身麻醉藥品」、「特異性免疫球蛋白－抗病毒藥品」等市場都有相當市占率；愛力根在台灣「外周作用肌肉鬆弛劑」、「玻尿酸注射劑」市場也有相當市占率。

不過公平會表示，艾伯維、愛力根彼此產品不同，沒有水平競爭關係，因此對市場變化不會造成太大影響。

公平會總結，兩大藥商結合案對台灣並無限制競爭的疑慮，且經函詢目的事業主管機關、相關產品競爭同業及下游交易相對人意見，認為整體經濟利益大於限制競爭的不利益，因此決議不禁止結合。（編輯：楊凱翔）1081120