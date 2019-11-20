科學園區組團交流聯合招商 前進德國醫材展

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台灣竹科、中科與南科等科學園區廠商攜手組團前進德國杜塞道夫國際醫材展，中科管理局今天表示，除與國際廠商媒合交流，還舉辦聯合招商說明會，宣傳台灣優質的投資環境。

全球知名的德國杜塞道夫國際醫材展（MEDICA）於德國時間18日揭幕，竹科、中科、南科等科學園區都組團參展，與國際醫材廠商媒合交流，開拓台灣智慧醫療商機。

中科管理局指出，中科加速器引進的智慧醫療新創公司，福寶科技及開啟基因都前往德國布展，兩家公司在歐洲的合作夥伴也應邀至招商說明會現場瞭解科學園區投資環境，進行深度交流。

德國MEDICA已舉辦逾40年，是拓展歐洲醫療器材市場的平台，更是接觸全球醫材產業與買主的最佳平台。為協助新創公司拓展國外市場，中科管理局表示，在中科加速器的促成下，福寶科技與台荷加速器（Tiger Accelerator）簽署合作備忘錄，宣示未來合作意願。

中科管理局指出，這次與塑膠技術中心「加速中部地區生醫產業創新計畫」辦公室會同工研院、台灣儀器中心、成大等產學研組團前進德國，希望將台灣生技產業的品牌推向世界舞台。（編輯：謝雅竹）1081120