張善政批投資排名倒數 經部：不要看衰台灣

經濟部政務次長王美花21日出席APEC女性微中小企業籌資商機論壇受訪指出，今年前3季外資投資台灣數字較去年成長，外商也肯定台灣是亞洲布局重要目標，各界應珍惜台灣，不要看衰台灣。中央社記者廖禹揚攝 108年11月21日

（中央社記者廖禹揚台北21日電）國民黨副總統參選人張善政指海外投資台灣數字在全世界排名倒數，認為政府混淆視聽；經濟部政務次長王美花今天回應，今年無論台商或外商投資台灣都成長，「不要看衰台灣」。

張善政20日受訪表示，現在海外投資台灣的數字在全世界是倒數的，但政府在台商回台投資政績上混淆視聽、模糊焦點，政績跳票。

王美花今天出席APEC女性微中小企業籌資商機論壇時受訪回應，每個國家發展階段不同，像正在吸引外資的開發中國家GDP可能到5%、6%，台灣只有2%、3%，但先進國家可能只有1%甚至更少，「這是不同層次」。

王美花指出，台灣已是發展穩定成熟的國家，與國外大企業會面時，對方都將台灣視作布局亞洲時的重要目標，主要是看中台灣基礎建設、智慧財產權保護等優勢；今年前3季僑外投資金額也較去年成長，可以看到Google、Amazon、微軟等國際大廠持續加碼投資，甚至設置資料中心，台灣也能藉此提升高端製造實力，因應未來數位時代的5G、AI等需求。

對於近日台商回台投資爭議，王美花強調，歡迎台商回台投資行動方案與境外資金匯回專法是不同方案，經濟部主要重視的是有沒有落實產業投資；至於海外資金匯回部分，根據金管會資料，國內上市櫃公司今年上半年透過既有機制匯回金額已高達新台幣4000多億元，都沒有適用專法，顯示企業「口袋有很多個」，不必去管到底從哪個口袋掏錢。

此外，國民黨立委曾銘宗質疑投資方案的貸款補貼獨厚大企業，王美花說明，今年7月起已階梯式調降手續費補助，「但台商回台看起來還是非常踴躍」；中小企業補助則高於大企業，目前投資額度已超過原本匡列的200億元，正在向行政院報請加碼。（編輯：張均懋）1081121