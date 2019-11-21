生達代理抗乳癌學名藥 12月開始出貨

（中央社記者韓婷婷台北21日電）國內的老牌國產藥廠生達化學總經理范滋庭今天表示，明年東南亞市場將持續成長，台灣代理的首支抗乳癌學名藥也將在12月開始出貨，預計明年營運將較今年成長。

生達今年前3季營收新台幣29.05億元，年增13%，毛利率維持在43%左右，稅後盈餘2.79億元與去年相當，EPS為1.56元，略低於去年同期的1.57元。法人預期今年全年營運將維持去年相當水準。

展望未來，范滋庭表示，明年營收及獲利都會比今年成長一些，包括日本及東南亞市場都動能持續，台灣代理的20項抗癌藥品也會有新進展，都是明年的成長動能。

范滋庭指出，近2年持續擴展海外市場，大陸市場持續推動大陸一致性評價商機，並推進自有品項批文申請，明年目標簽約6項；日本市場則持續出貨細支氣管炎用藥，疼痛治療口服用藥已開始出貨，預計2020年第1季領證。

生達表示，台灣市場則除了強化製造能力，將持續擴廠投資，汰舊換新設備；在代理品項部分，代理日本原廠精神科新藥，目標2020年年收破億，另外Mylan（邁蘭公司）20項抗癌藥品也陸續有新進展。

生達指出，其中代理乳癌學名藥，繼2017年在美國12月核准上市後，2018年12月也在台灣取得藥證，預計2019年12月開始出貨，目前健保核價為每劑39860元，原廠藥健保核價為46895元。預計醫學中心業務將持續穩定成長，3年後有機會見到較顯著的成長力道。（編輯：黃國倫）1081121