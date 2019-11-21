基金觀測站改版 前10月瀏覽人次破百萬

（中央社記者劉姵呈台北21日電）金管會今天表示，「基金資訊觀測站」自今年1月改版上線後，因提供視覺化圖示統計資訊，也可查詢到所有境內外基金統計數據，至今年10月底止，累計瀏覽人次已達103.6萬餘人，較去年底大幅成長150%。

金融監督管理委員會今天表示，為因應投資人及時取得投資基金相關資訊的需求，集保結算所與投信投顧公會合作，共同規劃建置查詢基金整合資訊統一入口「基金資訊觀測站」，並以視覺化圖示統計資訊提供投資人簡單易懂的整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，大幅提升基金市場資訊的透明度。

證期局副局長蔡麗玲表示，2017年底時尚未整合前，集保平台累計瀏覽人數僅有11.5萬餘人次，2018年整合境內外基金平台後，就飆升至41.5萬人次，截至今年10月底止，全新視覺化改版後，已達103.6萬餘人次，較去年底大幅成長150%。

蔡麗玲說，過去投資人查詢基金各項資料時，境外基金部分須登入集保結算所基金資訊觀測站查詢，而境內基金則須至投信投顧公會官方網站查詢；另外，境內基金公開說明書及財務報告書則須至證券交易所公開資訊觀測站查詢，投資人獲取相關資料相當不方便。

蔡麗玲指出，「基金資訊觀測站」自今年1月16日改版上線後，投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢到境內外基金的整體資訊，包括每個月全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據。

此外，「基金資訊觀測站」也提供所有境內外基金基本資料、公開說明書、投資人須知、配息資訊等眾多基金投資的輔助文件，以及淨值漲跌幅資料排序、淨值走勢圖供投資人查詢，大幅提升搜尋基金資訊的效率及便利性。（編輯：蘇志宗）1081121