APEC企業領袖青睞海外市場 美中首次跌出前3名

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）資誠（PwC）今天發布「2019年APEC企業領袖調查報告」，越南蟬聯最受亞太區企業領袖看好的海外投資市場，相對，受美中貿易戰紛擾，美國、中國則首次未進入受歡迎市場前3名榜單。

資誠聯合會計師事務所今天發布「2019年APEC企業領袖調查報告」，主要有幾大發現，第1，受訪亞太企業領袖認為，2020年將遇到更多跨境商業活動的阻礙，例如進行跨境服務、雇用外國勞工及數據跨境流動困難的增加；多達44%受訪者表示，政府若能降低關稅或更直接的解決美中貿易緊張局勢，對其企業發展幫助最大。

不過，調查顯示，即使對未來仍有擔憂，但仍有34%企業領袖對其企業未來一年營收成長非常有信心，比重與前一次調查的35%相當。

第2，受美中貿易戰紛擾影響，今年美國及中國，雙雙跌出最受亞太企業領袖歡迎的海外投資市場前3名，為2015年調查開始以來首見；此次調查，亞太企業領袖仍最青睞越南市場，其次依序為澳洲、新加坡、泰國及印尼。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏表示，可見企業開始重新考慮新的跨國布局策略，並更加關注新貿易規則帶來的風險，不確定的貿易環境削弱了美國和中國的吸引力，相對越南和澳洲等國從中獲益。

第3，在人才方面，調查顯示，有36%企業領袖表示，因導入自動化而創造更多就業機會，相對只有24%企業因自動化而裁減員工人數。同時，有越來越多企業表示，導入自動化後，各項工作的角色與職責需重新定義。另外，有23%受訪企業領袖認為很難找到現階段所需人才。

周建宏指出，調查指出，有86%的企業領袖表示將在2020年投入更多預算在人才數位技能提升；在數位浪潮下，許多工作職位正在消失，提升員工技能成為很大的挑戰，亞太企業、政策制定者、非政府組織和教育工作者必須共同努力，攜手重新塑造人才。（編輯：楊凱翔）1081121