台瑞智庫談美中貿易戰 凸顯台灣重要角色

（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）瑞士世界貿易研究院與中華經濟研究院今天在瑞士伯恩合辦座談會，吸引瑞士政學界參與，強調台灣在美中貿易戰中的貿易移轉及投資回流效應，凸顯台灣的重要角色。

駐瑞士代表處今晚表示，瑞士世界貿易研究院（World Trade Institute，WTI）與中經院今天合辦「貿易戰及其對全球貿易與小型經濟體之影響」（Trade Wars and their Impact on Global Trade and Small Economies）研討會，討論「貿易戰及其經濟影響」、「法律在貿易戰的角色及規範」及「貿易戰之國際政治及其影響」等。

與會者包括來自伯恩大學、日內瓦大學、日內瓦高級國際關係及發展學院、蘇黎世理工大學、蘇黎世大學、瑞士聯邦政府官員及多國常駐世界貿易組織（WTO）代表團等政學界近70人。

WTI研究主任波西（Peter van den Bossche）開幕時特別介紹台灣駐瑞士代表黃偉峰，黃偉峰致詞表示，非常高興能夠引介WTI與中經院學術交流，盼兩機構未來持續合作。

中經院副院長王健全及台灣東協中心主任徐遵慈分別在研討會中介紹台灣經濟社會特色及美中貿易戰台灣的重要性，強調台灣在東南亞建立完整供應鏈，美中貿易戰出現的貿易移轉及投資回流效應，使得台灣在美中貿易戰的角色更加重要，且台商為分散風險，已開始積極拓展歐洲市場。

此外，與談者也從各角度討論貿易戰定義、1930年代貿易戰與現今差異、法律如何預防貿易戰、WTO仲裁機制在貿易戰角色，仲裁機制未來發展等，彼此交換觀點討論熱烈。（編輯：林憬屏）1081122