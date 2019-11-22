國發基金地方創生 首案投資科技養殖台灣鯛

（中央社記者陳俊華台北22日電）民進黨立委蘇治芬今天表示，過去國發基金投資都是工業、商業相關，這次投資雲林的台灣鯛科技養殖，是第一例由國發基金投資農業相關案子，彰顯台灣鯛產業對於台灣的重要意義。

雲林縣口湖鄉台灣鯛科技股份公司獲國發基金挹注，第一期國發基金創業天使投資新台幣1000萬元已經核定，成為國發會地方創生推動至今，第一個由國發基金投資事業體。

蘇治芬上午在立法院舉行「中央地方合作創生，科技養台灣鯛」記者會時表示，過去會覺得國發基金投資的都跟工業、商業有關，這是第一例由國發基金投資農業相關案子，而地方創生最主要精神是與地方產業結合、創造就業機會，彰顯台灣鯛產業對台灣的重要意義。

台灣鯛科技股份有限公司董事長王益豐表示，1946年從新加坡引進吳郭魚，至今已經過一甲子，台灣的養殖、繁殖、加工技術，把台灣鯛發揮到淋漓盡致，是所有農漁產品外銷數量、金額最多的；但近年面臨地球暖化，因為天氣不穩定，導致台灣鯛嚴重暴斃，漁民束手無策。

王益豐說，他到波蘭、以色列取經，將科技養殖技術帶回雲林口湖的台灣鯛養殖，不只縮短養成時間、水資源可回收再利用，就連漁民收益都增加；未來規劃總面積3.5公頃、共109個養殖池的台灣鯛養殖，估計1年產量可達856萬台斤。

國發會副主委鄭貞茂表示，這是地方創生第一個由國發基金投資的案例，具有重大意義，而台灣鯛是重要產業，過去受天然災害影響，產量無法穩定；盼透過這項案例，替科技養殖與地方創生建立典範，後續投資國發基金都會盡量參與。（編輯：郭萍英）1081122