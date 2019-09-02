更多編輯台推薦新聞：
早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑
早報

早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇
國際

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸
生活

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
圖輯／香港反送中三罷 學生擠爆中文大學百萬大道
首頁 / 重點新聞

獨家／國發基金加碼扶植新創 創業天使額度提高至20億

最新更新：2019/09/02 17:00
國發會主委陳美伶2日表示，創業天使投資方案已通過52案，預計到了10月，原本的新台幣10億元就會用完，管理會決議提高額度至20億元。（中央社檔案照片）
國發會主委陳美伶2日表示，創業天使投資方案已通過52案，預計到了10月，原本的新台幣10億元就會用完，管理會決議提高額度至20億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北2日電）國發基金管理會今天通過加碼創業天使投資方案，由於原本的額度新台幣10億元，已經用了7億多，決議將額度提高至20億元，展現政府力挺新創的態度。

國發基金的創業天使投資方案，是藉由與天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，天使投資人也可運用投資經驗，協助輔導被投資事業後續發展；國發基金今年陸續鬆綁創業天使投資方案相關措施，至今已核准投資金額超過7億元，替新創環境注入活水。

新創業者都在與時間賽跑，尤其資金是最關鍵的問題，為了避免創業天使投資方案經費額度用罄後，國發基金才準備加碼，會產生青黃不接的問題，影響新創業者的進度，因此國發基金今天開了管理會，討論經費加碼的事宜。

國發會主委陳美伶接受中央社記者訪問時表示，創業天使投資方案已通過52案，預計到了10月，原本的10億元就會用完，管理會決議提高額度至20億元。（編輯：林孟汝）1080902

延伸閱讀
助攻創業天使投資方案 國發基金再釋兩大利多挺台灣新創 陳美伶：獨角獸今年可望開花結果
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報