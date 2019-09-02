獨家／國發基金加碼扶植新創 創業天使額度提高至20億

國發會主委陳美伶2日表示，創業天使投資方案已通過52案，預計到了10月，原本的新台幣10億元就會用完，管理會決議提高額度至20億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北2日電）國發基金管理會今天通過加碼創業天使投資方案，由於原本的額度新台幣10億元，已經用了7億多，決議將額度提高至20億元，展現政府力挺新創的態度。

國發基金的創業天使投資方案，是藉由與天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，天使投資人也可運用投資經驗，協助輔導被投資事業後續發展；國發基金今年陸續鬆綁創業天使投資方案相關措施，至今已核准投資金額超過7億元，替新創環境注入活水。

新創業者都在與時間賽跑，尤其資金是最關鍵的問題，為了避免創業天使投資方案經費額度用罄後，國發基金才準備加碼，會產生青黃不接的問題，影響新創業者的進度，因此國發基金今天開了管理會，討論經費加碼的事宜。

國發會主委陳美伶接受中央社記者訪問時表示，創業天使投資方案已通過52案，預計到了10月，原本的10億元就會用完，管理會決議提高額度至20億元。（編輯：林孟汝）1080902