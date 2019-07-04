助攻創業天使投資方案 國發基金再釋兩大利多

（中央社記者潘姿羽台北4日電）政府扶植新創發展，國發基金再釋兩大利多，除了調整投資審議委員會的同意門檻，也鬆綁7年的退場機制，給予新創事業發展更大的彈性空間。

國發基金2017年通過創業天使投資方案，並匡列新台幣10億元辦理，藉由與天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，天使投資人也可運用投資經驗，協助輔導被投資事業後續發展。

為了促進民間的創新創業動能，國發基金持續滾動檢討投資機制，也參採新創事業及天使投資人的建議，今年1月宣布鬆綁創業天使投資方案4大項目，單案投資上限提高至2000萬元、經審議可免天使投資人搭配投資、簡化小額投資流程，以及延長國發基金持股年限。

國發基金近期更再度加碼，釋出兩大利多，一是調整投資審議決議規範，過去投資門檻會依狀況分成3分之2以上同意及過半數同意，如今統一標準，只要經過出席委員過半數同意，便可參與投資，以達審議公平性及一致性；不只可鼓勵更多新創事業申請，國發基金也能對更多企業進行資金協助。

其次，創業天使投資方案設有退場機制，不過國發基金管理會加上但書，放寬年限限制，增加新創事業的彈性。

按原本規定，被投資事業於國發基金投資後7年內辦理現金增資時，國發基金得以該次現金增資價格，或是每股淨值孰高的90%作為出售價格，將全數持股出售給事業經營團隊；若7年內沒有辦理現金增資，則被投資事業應以每股淨值買回國發基金全數持股，或是辦理清算解散。

國發基金最近一次檢討後，鬆綁退場機制，原則7年退場，但買回年限經投資評估審議委員會同意延長者，可依投資評估審議委員會決議辦理。政策目的是讓新創事業可依產業特性或是企業規劃，延後退場時機，提升新創事業專業經營的空間與運作彈性。

國發基金釋出的兩大利多近期已上路，盼能作為政策誘因，加大扶植新創力道；創業天使投資方案截至7月4日止，已審議60個申請案，通過投資40案，其中3案為小額投資。（編輯：蘇志宗）1080704