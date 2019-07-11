台積電助攻 國發基金去年大賺157億創5年新高

國發基金公布107年年報，年度賸餘達157.4億元，寫下近5年新高紀錄；國發基金官員表示，光是台積電就貢獻了130多億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北11日電）台積電不愧是國發基金的金雞母，據國發基金最新公布的107年年報，年度賸餘達157.4億元，寫下近5年新高紀錄，國發基金官員表示，光是台積電就貢獻了130多億元，「像是太陽一樣」。

據國發基金去年年報，107年12月底資產總額為新台幣5622.2億元，淨值總額5598.24億元；107年度總收入169.39億元，總支出11.99億元，年度賸餘157.4億元。

國發基金官員表示，國發基金對台積電的持股約6.37%，超過16億股，台積電發放現金股利後，國發基金進帳十分可觀，但其他轉投資事業每年也都貢獻約20至30億元的盈餘。

官員比喻，台積電就像是太陽，光芒太耀眼，其實其他轉投資事業發放的股利也有挹注，只是就像星星一樣，光芒較弱，比較不會被注意到。

國發基金是推動產業投資政策的主要平台，為了改善產業結構，創造就業機會，直接投資是重要業務；年報指出，截至107年12月底，直接投資組合中新興重要事業計51家，其中已上市櫃共計26家，合計投資金額為524.86億元；創業投資事業計47家，投資金額155.99億元。

至於協助產業轉型升級的產業創新轉型基金，國發基金107年4月起，委託台灣經濟研究院成立專案辦公室，並籌組專業諮詢輔導團，截至107年12月底，產業創新轉型基金已投資紡織、生技、太陽能、光電等領域企業創新轉型計畫，通過投資金額40.51億元，帶動民間投資約195億元。

而國發基金去年繳庫金額20億元，也創下近4年來的新高紀錄，但相較過去動輒百億元，並不算太多；國發基金官員解釋，經主計總處同意，國發基金可保留一些現金，繼續投資協助新興產業發展，因此這幾年的繳庫金額相對較少。（編輯：林孟汝）1080711