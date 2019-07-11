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台灣可望超越韓國 躍全球最大半導體設備市場

最新更新：2019/07/11 11:01
國際半導體產業協會預估，2019年台灣半導體設備市場可望超越韓國，成為全球最大半導體設備市場。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國際半導體產業協會預估，2019年台灣半導體設備市場可望超越韓國，成為全球最大半導體設備市場。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張建中新竹11日電）國際半導體產業協會（SEMI）預估，今年台灣半導體設備市場可望成長21.1%，達123.1億美元，將超越韓國，成為全球最大半導體設備市場。

隨著半導體產業景氣趨緩，半導體製造廠資本支出多轉趨保守，SEMI預期，今年全球半導體設備市場恐將滑落至527億美元，將較去年減少18.4%。

SEMI預估，今年僅台灣與北美市場可望成長，其餘韓國、中國、日本與歐洲市場都將衰退；其中，台灣市場可望達123.1億美元，將成長21.1%，不僅是成長最大的市場，並將超越韓國，躍居全球最大半導體設備市場。

除晶圓代工大廠台積電今年資本支出將維持100億至110億美元高檔水準，另一晶圓代工廠世界先進因應收購格芯新加坡8吋廠，今年資本支出也將擴增至新台幣117億元規模。

記憶體製造廠華邦電因應高雄路竹新廠建廠需求，今年資本支出將達215億元，將較去年增加近3成，都是推升今年台灣半導體設備市場成長的動能。

SEMI預期，隨著記憶體相關支出力道回溫，加上中國新增廠房復甦，2020年全球半導體市場可望恢復成長，將較今年成長約11.6%。（編輯：黃國倫）1080711

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