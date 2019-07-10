日管制電子原料輸韓 三星LG轉向台廠應急

（中央社記者廖禹揚台北10日電）日本政府加強管制3項關鍵電子原料出口南韓，恐導致南韓半導體及面板產業生產斷料，外媒指出，三星、LG等大廠都開始轉向台灣等其他國家材料廠商尋求替代料源。

日韓因二次世界大戰徵用工賠償問題難以獲得共識，日本原盼在6月底舉辦的G20大阪峰會進行會談，但韓方並未回應相關要求；日本經濟產業省7月1日宣布，自7月4日起對出口至南韓的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）等3項關鍵電子原料加強管制，被視為對南韓的反制措施。

含氟聚醯亞胺與用於蝕刻製程的氟化氫為半導體產業關鍵原料，外界認為，三星、SK海力士等南韓半導體大廠將是主要受衝擊對象；此外，主攻面板的LG集團旗下LG Display公司也正向中國、台灣材料商尋求替代產品。

韓聯社報導，LG Display副社長姜芢秉9日受訪表示，日本這次加強管制出口項目中，對面板業來說僅有氟化氫部分造成影響，其他項目則影響不大；姜芢秉也說，不只有日本生產氟化氫，中國與台灣也有，目前正在測試，確認與日本產品的差異。

日本經濟新聞則報導，三星副會長李在鎔7日訪問日本，與當地大型銀行會面，同時也派出採購負責人拜訪台灣材料廠，要求擴大對韓供貨。

不只韓廠忙著找對策，從南韓進口半導體晶片的日本相關廠商也對這次管制措施表達擔憂，根據日本經濟新聞，日本電腦公司VAIO表示，將擴大從南韓以外地區採購來因應。

南韓總統文在寅今天召集三星、現代汽車、SK、LG、樂天等5大集團與多位企業、經濟團體代表開會，討論日本對韓出口管制問題，呼籲日本撤銷管制措施；韓聯社報導，南韓產業通商資源部官員表示，雙方將於12日在東京舉行處長級工作會議磋商。（編輯：林孟汝）1080710