關鍵材料限供衝擊三星 李在鎔難敵安倍殺手鐧

（中央社記者姜遠珍首爾8日專電）三星電子副會長李在鎔7日飛抵東京，謀求限供電子關鍵材料貨源。輿論預測，在日本首相安倍使出殺手鐧情況下，李在鎔發揮空間不大，最終要靠兩國層峰和外交部門協商解決。

南韓聯合新聞通訊社指出，鑒於日本這次限制對南韓出口是由兩國外交矛盾釀成，而非某家企業或某個行業的單純問題，有輿論預測，李在鎔個人發揮空間不大，但也有人寄望於李家父子即李健熙和李在鎔在日本堅實的人脈資源。

報導指出，多數觀察人士認為，在安倍晉三已使出殺手鐧的情況下，李在鎔與日本官員見面並不合適，且日本的半導體材料生產廠商也是受害者，遊說效果不大。預計李在鎔將同有交易往來的日本企業家或有影響力的元老見面，聽取他們對當下形勢的各種意見，並爭取透過各種管道獲得策應配合。

報導稱，南韓財界人士稱，李在鎔可能在日本謀求已經限供及可能限供的半導體材料貨源，但是，難以發揮決定性作用。鑒於南韓總統文在寅考慮10日邀請30強企業負責人座談，李在鎔很可能在此之前回國與文在寅共商對策。

日本與南韓因為二戰時期徵用工（遭日本企業強徵的韓國勞工）爭議而使關係惡化，日本政府4日起加強管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子材料出口南韓，一般認為是對南韓的反制。（編輯：陳永昌）1080708