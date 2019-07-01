前徵用工爭議 日祭強化管制原料出口南韓措施

（中央社東京1日綜合外電報導）日本與南韓因前徵用工爭議關係惡化，兩國領袖也未能在G20峰會期間舉行會談。日本政府經濟產業省今天宣布，將強化管制3項半導體原料出口南韓，被視為是對南韓的反制措施。

日本時事通信社報導，這項管制措施將從4日起實施。

這3種原料分別是含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光刻膠（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas），日本企業全球市占率高達7到9成。

日本企業過去出口上述原料到南韓時，可享受簡化的申請方式；但未來將改為每張合約都須經過申請許可與接受審查的程序。經產省將在本週內通知相關單位這項制度的變更。

雖然管制措施將增加南韓電機業者的負擔，但對日本製造商也可能造成影響。

報導指出，日本政府高舉「自由貿易的旗手」，對世界各國貿易管制措施表達憂心；這次對南韓祭出管制措施，恐怕讓外界理解為日本對貿易已轉變方向。

日本共同社報導，經產省之所以祭出這樣的管制措施，主要是因為前徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）爭議，日本要求南韓提出解決方案但仍無進展。

日本此舉可能對南韓半導體大廠三星電子等造成打擊，導致南韓經濟惡化；另一方面，也可能為日本的出口企業帶來影響。

6月28日與29日舉行的20國集團（G20）大阪峰會，日韓未能舉行領袖會談，雙方關係看似正快速惡化。

日本經濟新聞報導，經產省此舉可視為事實上的反制措施，意圖促使南韓政府對前徵用工訴訟採取行動。

日本政府認為南韓政府以違反1965年日韓請求權協定的方式，重提前徵用工問題舊事，因此對南韓政府採取強硬姿態，斷然拒絕南韓日前提議雙方聯手成立基金補償戰時被強徵勞工。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080701