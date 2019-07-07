日管制電子原料銷韓 新仇舊恨似難善了

日本政府4日起加強管制3項關鍵半導體原料出口南韓，使日韓關係再度緊繃。圖為2018年11月18日在大阪市心齋橋旁抗議南韓政府的遊行。（資料照片）中央社記者楊明珠大阪攝 108年7月7日

（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本政府4日起加強管制3項關鍵半導體原料出口南韓，有日本官員說，日方是忍無可忍才出此招。日韓目前有幾項爭議使雙方關係持續惡化，讓人想起朴槿惠提過的「千年恨」。

日韓之間有二戰時期徵用工（遭日本企業強徵的韓國勞工）爭議、二戰從軍慰安婦問題、去年12月南韓海軍驅逐艦以火控雷達照射日本海上自衛隊P1反潛機的問題，以及2011年311東日本大地震福島核災後南韓禁止進口日本8縣水產品的問題。

日本政府本月1日宣布加強管制3項關鍵電子原料出口南韓，被視為是對付南韓沒處理好二戰徵用工官司。2018年10月南韓最高法院下令新日鐵住金公司（已改名為日本製鐵）應賠償前徵用工，之後關係持續惡化。

「朝日新聞」2日報導，日本政府這次對南韓採取加強管制電子原料的對抗措施，事先未與南韓政府協商，有政府相關人士說「對南韓已忍無可忍」。

針對南韓最高法院審理前徵用工的判決，今年5月日本政府要求根據兩國於1965年簽署的日韓請求權協定成立一個第三國仲裁委員會，韓方在6月18日期限之前未任命仲裁委員，在6月19日提出由日韓企業出資解決問題的提案。

同一天，日本要求成立一個由日韓以外的第三國仲裁委員會。此外，日方希望6月29日在大阪舉行的20國集團（G20）峰會閉幕前，韓方能採取因應之道，但未獲回應。

日本政府7月1日宣布，4日起開始實施加強管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓，一般認為這是對前徵用工爭議的反制措施。

另外，日本政府4日公告7月參議院大選的投票日，政府想藉此展現對南韓的堅毅態度，但也傳出政府內部有人擔憂日韓關係會更惡化。

日本政府說明，管制原料出口措施是基於安全保障的理由，但未詳細解釋。

日本的光阻劑在全球市占率約9成，光阻劑大廠JSR股份公司（總部在東京）的大客戶就是南韓三星集團。此外，清洗半導體的原料氟聚醯亞胺的生產公司森田化學工業（總部在大阪）每年約有1萬4000公噸氟聚醯亞胺輸往南韓。今後如果出口手續變繁雜，可能影響裝貨出船作業。

有日本半導體廠商擔憂，如果南韓半導體減產，可能會延宕增添設備投資的決定。

南韓「全國經濟人聯合會」（FKI）本月1日聲明，呼籲日韓政府要根據友好關係迅速收拾糾紛，南韓「中央日報」也在1日的社論表示，日韓如果彼此經濟報復，經濟將受致命的打擊。

日韓之間有二戰時期徵用工爭議。日本政府1日宣布加強管制3項關鍵電子原料出口南韓，被視為是對付南韓沒處理好二戰徵用工官司。（圖取自日本製鐵網頁）

「日本經濟新聞」本月2日社論呼籲日本政府應自我克制，不要因前徵用工爭議而對南韓反制。朝日新聞3日的社論以「即刻撤回報復」為題，呼籲政府不要像近年來的美國、中國一樣扭曲自由貿易的原則。

日本總合研究所（JRI）首席主任研究員向山英彥接受日經新聞採訪時表示，之前日韓有從軍慰安婦爭議、南韓海軍以火控雷達照射日本反潛機的問題，這些問題並未對民間企業造成直接影響，但這次日本的舉措將對南韓經濟造成一定程度的影響。

向山表示，日本政府這次使出堪稱制裁的措施，出乎他意料。可能是政府對南韓政府的不信任感增大之故，但南韓企業的半導體製造如果受影響，供應材料的日本企業勢必也受到打擊，難以想像日本會做出足以嚴重影響半導體供應鏈的制裁。

南韓政府揚言不排除向世界貿易組織（WTO）控告日本，日本政府自認沒有違反WTO規則。

向山認為，日韓雙方如果稍一不慎，可能彼此祭出反制措施，冤冤相報。為了避免最壞的情況發生，他期待日韓努力恢復信賴關係。

「千年恨」是南韓恨日本1000年的一個標語，這是2013年3月1日南韓總統朴槿惠在三一獨立運動紀念典禮上說：「（日韓）加害者與被害者的歷史立場即使歷經1000年也不會改變。」兩個月後，南韓一本虛構小說「千年恨對馬島」上市，成為暢銷書。

「千年恨對馬島」一書描寫朴槿惠與北韓國務委員長金正恩率領南北韓聯軍攻占對馬，發射飛彈讓日本首相安倍晉三痛哭。

對日本右派人士來說，既然南韓對日本的感情是千年也難消恨意，那麼日本政府無論怎樣對二次大戰的過往致歉、首相不前往靖國神社參拜，南韓還是會持續恨，所以有日本右派人士發動示威遊行，喊出要日本政府跟南韓斷交。

朝日新聞今天報導，南韓的中小商業團體成員5日在首爾的日本大使館附近舉行抵制日貨的運動。首爾部分超市將日本製啤酒下架，網路上有南韓網友呼籲不要到日本旅遊。

南韓學者趙真九受訪時表示，很多南韓人對歷史問題、對日本政府的不滿以及使用日貨、接受日本大眾文化，都能分開思考，不會有矛盾，相信這次抵制日貨運動不會升高，但這次日本政府祭出的措施，確實讓南韓民眾對日本的感情更加惡化，如果日韓加深對立的期間拖長，難保不會影響到消費行為。

日本官方資料顯示，日韓2005年時互訪旅客418萬人次，2018年達1048萬人次。在南韓投資的日商2010年539家，2017年為945家。旅居南韓的日本人於2004年2萬人，2017年是3萬9000人。日韓貿易額於2004年為7兆1600億日圓，2016年為7兆7400億日圓。（編輯：郭中翰）1080707